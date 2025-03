Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, kündigt heute die Einführung seiner transparenten 5G-Antenne YFCX001WWAH an, einer innovativen Lösung zur Verbesserung der Konnektivität bei gleichzeitig nahtlosem Gerätedesign. Die transparente Antenne YFCX001WWAH vereint Effizienz, Transparenz und Anpassungsfähigkeit und bietet Herstellern mehr Flexibilität beim Gerätedesign bei gleichzeitiger Gewährleistung einer nahtlosen 5G-Konnektivität.

Mit der zunehmenden Verbreitung von 5G steigt auch die Nachfrage nach leistungsstarken, platzsparenden Antennen. Die zunehmende Komplexität von Antennendesigns steht jedoch oft im Widerspruch zu der Notwendigkeit diskreter, integrierter und optisch unauffälliger Lösungen. Die YFCX001WWAH nutzt fortschrittliche Materialwissenschaft und Mikrofertigungstechniken, um eine hohe Signaleffizienz in nahezu unsichtbarer Form zu erzielen. Durch die Verwendung von Fertigungstechniken im Nanomaßstab wird eine präzise Signalübertragung bei einer Transparenz von über 85 gewährleistet, was eine nahtlose Integration in Glas-, Kunststoff- und Verbundmaterialien ermöglicht. Mit einer Dicke von nur 0,123 mm (etwa so dick wie ein A4-Blatt) eignet sich das ultradünne Design ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, sodass keine sperrigen externen Antennen erforderlich sind.

"Mit der Einführung unserer 5G-Transparentantenne definiert Quectel das Gleichgewicht zwischen leistungsstarker Konnektivität und nahtloser Designintegration neu", sagte Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Diese Innovation ermöglicht es Herstellern, die Konnektivität zu verbessern, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen, und ermöglicht eine intelligentere, effizientere Integration in Branchen wie der Automobilindustrie, bei Wearables und intelligenten Infrastrukturen."

Das ultradünne Design ermöglicht leichte und ergonomische Designs, wodurch es für Wearables, Automobil- und Industrieanwendungen in verschiedenen Branchen geeignet ist, darunter VR- und AR-Wearables, Automobilindustrie, intelligente Landwirtschaft und intelligente Städte. Darüber hinaus besteht die Antenne aus mehrschichtigen flexiblen Verbundwerkstoffen, die eine Installation auf gekrümmten Oberflächen, transparenten Displays und Architekturglas ermöglichen und die Konnektivität in intelligenten Landwirtschafts-, intelligenten Stadt- und industriellen IoT-Umgebungen verbessern.

Quectel bietet maßgeschneiderte, leistungsstarke Lösungen, die eine nahtlose Integration der transparenten Antenne YFCX001WWAH in verschiedene Anwendungen gewährleisten. Zur Unterstützung von Herstellern bietet Quectel einen "1+N"-Full-Stack-Anpassungsservice an, der maßgeschneiderte Lösungen umfasst, die mit Glas, Acryl, Keramik und unregelmäßigen Oberflächen kompatibel sind und so die Vielseitigkeit maximieren. Ein engagiertes F&E-Team bietet Echtzeit-Support zur Optimierung der Antennenleistung und gewährleistet so eine hohe Zuverlässigkeit. Darüber hinaus optimiert Quectel die Bereitstellung durch schnelle Durchlaufzeiten und bietet eine 48-stündige Bedarfsanalyse und Lösungsvorschläge sowie die Lieferung von Prototypen innerhalb einer Woche, wodurch die Markteinführungszeit um 50 verkürzt wird.

Besucher des MWC Barcelona und der Embedded World München können sich am Quectel-Stand über das YFCX001WWAH und andere Quectel-Produkte informieren. Auf dem MWC Barcelona finden Sie Quectel am Stand 5A19, während die Besucher der Embedded World den Stand am Stand 3-318 finden. Um einen Termin zu vereinbaren, können die Besucher hier einen Termin buchen.

