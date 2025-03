Der Nifty 50 Index bildet die 50 größten Unternehmen an der National Stock Exchange of India ab

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR, ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute die Einführung von NSE IFSC Nifty 50 Index-Futures an der Singapore Exchange (SGX) bekannt. Diese neue Ergänzung stärkt das Engagement von Interactive Brokers, Händlern einen kostengünstigen, direkten Zugang zu den wichtigsten globalen Märkten zu bieten. Kunden können nun Nifty-50-Index-Futures neben Produkten von über 160 globalen Börsen handeln, darunter Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds, und zwar über die leistungsstarken Handelsplattformen von Interactive Brokers, auf Mobilgeräten, im Internet und auf dem Desktop.

Der Nifty 50 Index bildet die 50 größten und liquidesten Unternehmen ab, die an der National Stock Exchange (NSE) in Indien notiert sind, darunter Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Technologie, Öl und Gas sowie Konsumgüter. Mit Nifty 50 Index-Futures können Privatanleger und Institutionen das Risiko ihres Portfolios effizient verwalten und in die dynamische Wirtschaft Indiens diversifizieren, indem sie ein einziges, liquides Produkt nutzen.

"Durch das Angebot von Nifty 50 Index-Futures bieten wir unseren Kunden eine einfache Möglichkeit, die Chancen des expandierenden indischen Marktes zu nutzen", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Diese Einführung spiegelt unser anhaltendes Engagement wider, insbesondere aktiven Händlern und institutionellen Anlegern Zugang zu einer breiten Palette globaler Produkte zu verschaffen."

Kunden können auf USD lautende Nifty-Derivate über die NSE IFSC-SGX Connect handeln, die internationale und Onshore-Marktteilnehmer integriert, die Liquidität erhöht und die Effizienz von Nifty-50-Produkten steigert.

Warum sollten Sie Nifty 50 Index-Futures mit Interactive Brokers handeln?

Professionelle Preisgestaltung Profitieren Sie von den branchenweit führenden niedrigen Provisionen von IBKR.

Leistungsstarke Handelsplattformen Nutzen Sie fortschrittliche Technologie für alle Handelserfahrungsstufen auf Mobilgeräten, im Internet und auf dem Desktop.

Globaler Marktzugang Investieren Sie in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr auf über 160 globalen Märkten.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

