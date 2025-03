Das System stellt einen enormen Fortschritt in der Produktivität und Leistung für Pulverbett-Schmelzanwendungen dar

Sintavia, LLC, der weltweit führende Hersteller volldigitaler Luft- und Raumfahrtkomponenten, gab heute die Inbetriebnahme des ersten industriellen Multilaser-3D-Druckers in Nordamerika bekannt, der mit nLIGHT AFX strahlformenden Faserlasersystemen ausgestattet ist. Die hochmodernen 1,2-kW-Doppellaser, die auf einem AMCM M290-2 installiert sind, ermöglichen es Betreibern industrieller 3D-Drucker, die Größe und Form des Strahlflecks ohne Leistungs- und Materialdichteverluste zu modulieren, was zu produktiveren und weniger verschwenderischen Konstruktionen führt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250228993990/de/

AMCM M290-2 FLX Printer (left); Difference between normal Gaussian laser spot and nLIGHT laser spot (right) (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns über diese neue Ergänzung unserer Druckerflotte", sagte Brian Neff, Gründer und CEO von Sintavia. "Durch die Entwicklung und Anwendung dieser neuen Technologie können wir davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren unsere Bauteile mit Schichtdicken von 150 µm oder mehr ohne Verlust von Materialeigenschaften drucken können und so die Leistung unserer installierten Drucker deutlich steigern werden. Das Beste am nLIGHT-System ist, dass es, sobald es vollständig getestet ist, mit minimaler Neuausrüstung auf anderen vorhandenen EOS- und AMCM-Druckern nachgerüstet werden kann."

"Wir können uns keinen besseren Einsatzort für das erste duale nLIGHT-System in den USA vorstellen als Sintavia", sagte Martin Bullemer, Geschäftsführer der AMCM GmbH. "Mit ihren vertikal integrierten additiven Fertigungskapazitäten, einschließlich umfangreicher Testlabore, sind sie gut positioniert, die Fähigkeiten der nLIGHT-Laserstrahlformungstechnologie weiterzuentwickeln und zu erweitern."

Laserstrahlformungssysteme wie nLIGHT bieten einen Produktivitätssprung gegenüber der Gaußschen Laserform, die heute in der additiven Fertigungsindustrie mit Pulverbettfusion (PBF) Standard ist. Die Strahlformung ermöglicht das Aufschmelzen von vollständig dichtem Material mit einem Durchmesser, der mehr als dreimal so groß ist wie der von Standard-Lasersystemen. Das bedeutet, dass die derzeit in der Industrie verwendeten Standardschichtdicken (typischerweise 30-45 µm) verdoppelt oder verdreifacht werden können, ohne dass die Materialleistung beeinträchtigt wird. Da ein Bauteil jetzt mit weniger Schichten gedruckt werden kann, entsteht gleichzeitig weniger Kondensat (der beim PBF-Prozess entstehende Metalldampfstrahl). Kondensat ist das problematischste Nebenprodukt des PBF-Prozesses, und Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von nLIGHT-Strahlformungslasern diesen Abfallstrom um bis zu 70 reduzieren kann. Darüber hinaus wird durch das vollständige Aufschmelzen dickerer Schichten ohne Verlust an Dichte die Korngröße in z-Richtung erhöht, was zu einer verbesserten Materialleistung führt insbesondere bei Anwendungen mit hohen Kriechanforderungen.

Über Sintavia

Sintavia ist der führende Hersteller volldigitaler Komponenten für die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen nutzt vertikal integrierte Design- und additive Fertigungskapazitäten in Kombination mit einem nahtlosen digitalen Produktionsablauf, um Energie- und thermodynamische Komponenten der nächsten Generation wie Wärmetauscher, Brennkammern und Pumpen an führende Systemintegratoren weltweit zu liefern. Zu den additiv konstruierten und gefertigten Komponenten von Sintavia gehören die ersten AM-Komponenten aus Metall, die jemals in einem Kampfjet oder einem atomgetriebenen U-Boot installiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250228993990/de/

Contacts:

Sintavia, LLC

Lindsay Lewis

+1 954.474.7800