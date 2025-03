2024 war ein Meilensteinjahr, das von Anerkennung in der Branche, strategischen Fortschritten und wachsenden Partner- und Kundenportfolios geprägt war.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für die Orchestrierung und Automatisierung von Dienstleistungen, hat ein weiteres Jahr mit bedeutendem Wachstum und Innovation erreicht. Aufbauend auf dem Erfolg von 2023 erweiterte das Unternehmen sein Angebot um bedeutende Produktverbesserungen, neue strategische Partnerschaften und einen größeren Kundenstamm und festigte damit seine Führungsposition in der IT-Automatisierungsbranche weiter.

2024 war auch ein wichtiger Meilenstein für Stonebranch das 25-jährige Firmenjubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert ist Stonebranch führend in der IT-Automatisierung und unterstützt Unternehmen weltweit mit innovativen Orchestrierungslösungen. Diese Leistung unterstreicht die Langlebigkeit, Stabilität und das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Innovation.

Anerkennung, Investitionen und Auszeichnungen der Branche

Die herausragende Leistung von Stonebranch im Bereich der IT-Automatisierung wurde 2024 weithin anerkannt. Das Unternehmen erhielt eine bedeutende Minderheitsbeteiligung von EMH Partners, einem führenden Wachstumskapitalunternehmen, was seine starke Marktposition weiter bestätigt und seine weitere Expansion vorantreibt.

Stonebranch wurde im Gartner Magic Quadrant 2024 für Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs) als führend eingestuft und auch in Gartners Market Guides for DataOps Tools und Infrastructure Automation and Orchestration Tools sowie im Gartner Hype Cycle for Infrastructure and Operations anerkannt. Darüber hinaus wurde Stonebranch in den "Workload Automation Summer 2024 Reports" von G2 als führend bezeichnet, was die hohe Kundenzufriedenheit und die hervorragende Produktqualität widerspiegelt.

Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch, äußerte sich zu den Erfolgen des Unternehmens: "Die Anerkennung durch Gartner und G2 als führendes Unternehmen im Bereich IT-Automatisierung ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Unsere kontinuierliche Innovation und Investition in Automatisierungslösungen treibt unsere Mission voran, Unternehmen weltweit mit nahtloser Orchestrierung und operativer Exzellenz zu stärken."

Ausbau von Forschung und Produktinnovationen

Mit der Veröffentlichung des "2024 Global State of IT Automation Report" setzt Stonebranch weiterhin Branchenstandards und liefert wichtige Erkenntnisse über Automatisierungstrends, die die Zukunft der IT prägen. Auf der Produktseite brachte das Unternehmen Universal Automation Center (UAC) Version 7.7 und Universal Data Mover Gateway (UDMG) Version 2.0 auf den Markt und erweiterte damit seine Fähigkeiten in den Bereichen Workload-Automatisierung, hybride IT-Orchestrierung und sichere Dateiübertragungen. Darüber hinaus hat Stonebranch die SAP-Zertifizierung für RISE mit SAP S/4HANA Cloud erhalten und damit seine bestehende Zertifizierung für SAP S/4HANA ergänzt.

Peter Baljet, CTO von Stonebranch, kommentierte die Fortschritte des Unternehmens wie folgt: "Mit der Veröffentlichung von UAC 7.7 und UDMG 2.0 erweitern wir die Grenzen der IT-Automatisierung weiter. Da Unternehmen ihre Ansätze für die Systembereitstellung, das Workload-Management und die Datenintegration schnell weiterentwickeln, bietet UAC eine Plattform für die Orchestrierung aktueller und zukünftiger Technologien. Unser Ziel ist es, Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen mehr Flexibilität, Sicherheit und Effizienz zu bieten."

Stärkung der Kunden- und Partnerbeziehungen

2024 konnte Stonebranch seinen Kundenstamm erheblich erweitern und eine Vielzahl neuer Kunden aus Branchen wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen, der Fertigung und der Technologiebranche begrüßen. Das Unternehmen führte außerdem die UserVerse 2024 World Tour ein, eine globale Veranstaltungsreihe, die darauf abzielt, Automatisierungsexperten zusammenzubringen und Innovationen durch Vordenker, Peer-Netzwerke und praktische Schulungen zu fördern.

Das Stonebranch-Partnerprogramm wurde 2024 weiter ausgebaut und förderte starke Allianzen mit Technologieanbietern, Systemintegratoren und Anbietern von Managed Services. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern liefert Stonebranch nahtlose Automatisierungslösungen, die sich in eine Vielzahl von IT-Ökosystemen von Unternehmen integrieren lassen. Das Programm stattet Partner mit Schulungen, Zertifizierungen und Markteinführungsressourcen aus, damit sie den Automatisierungserfolg für ihre Kunden vorantreiben können.

Stonebranch-CEO Giuseppe Damiani sagte zu dieser Dynamik: "2024 war ein Jahr des Wandels für Stonebranch. Unsere Fähigkeit, ein vielfältiges Kundenportfolio anzuziehen und zu halten, unterstreicht das Vertrauen, das unsere Nutzer in unsere Lösungen setzen. Während Unternehmen daran arbeiten, ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und ihre Abläufe zu optimieren, bleiben wir ein vertrauenswürdiger Partner auf ihrem Weg. Wir freuen uns darauf, die Zukunft der IT-Automatisierung weiter zu gestalten."

Ein Blick in die Zukunft

Auch 2025 ist Stonebranch weiterhin bestrebt, die Grenzen der Automatisierung zu erweitern. Mit einer starken Basis aus Innovation, strategischen Partnerschaften und einem kundenorientierten Ansatz ist Stonebranch bereit, die nächste Welle von Fortschritten in der IT-Automatisierung voranzutreiben.

Weitere Informationen über Stonebranch und seine Automatisierungslösungen finden Sie unter www.stonebranch.com.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine ausgeklügelte Echtzeit-Automatisierung von Unternehmensdiensten verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit dem Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg koordinieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen betreut einige der weltweit größten Institutionen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250304379947/de/

Contacts:

Scott Davis

Chief Marketing Officer

Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com