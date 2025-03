SOL-News: Missachten Verschwörungstheorien wahre Dominanz und Kurspotenzial?

Bei der Betrachtung der Nutzeraktivität der in dieser Hinsicht führenden Solana-Blockchain kommt von Kritikern meist anderer Chains häufig der Vorwurf, dass es sich bei den Transaktionen zu rund 80 % nur um Vote-Transaktionen handeln würde, was jedoch keine echte Nutzeraktivität sei. Was an diesen Gerüchten wirklich dran ist und warum die Transaktionen keine Rolle mehr spielen sowie was dies alles für Solana und den Kryptomarkt bedeutet, erfahren Sie hier.

Wie hoch ist die Netzwerkaktivität auf der Solana-Blockchain wirklich?

Zunächst einmal muss man sich über das Funktionsprinzip der Solana-Blockchain bewusst sein. Diese nutzt zwei verschiedene Transaktionsarten, welche sich in Nutzertransaktionen (Non-Vote) und Datenabfragen der Blockchain-Knotenpunkte (Vote) unterteilen.

Kritiker werfen Solana in dieser Hinsicht immer wieder vor, dass sie ihre Anzahl der Transaktionen pro Sekunde mit dieser Art "Trick" künstlich aufblasen würde. Laut den Angaben von The Block, hat Solana am 3. März etwa 269,65 Mio. Vote-Transaktionen und 52,97 Mio. Non-Vote-Transaktionen verzeichnet.

Solana Vote vs. Non Vote | Quelle: The Block

Somit machen die Nutzertransaktionen lediglich einen Anteil in Höhe von 16,42 % aus. Hinzu kommen noch die Transaktionsabbrüche, wobei laut den Angaben eines Dune-Dashboards nur 60,6 % der Transaktionen erfolgreich sind. Diese werden von Kritikern zudem abgezogen, obwohl die Transaktionsabbrüche überhaupt nicht als Transaktionen zählen, da diese nur zurückgestellt werden.

Transaktionsabbrüche auf Solana | Quelle: Dune - @scarn_eth

Zudem handelt es sich bei den Non-Vote-Transaktionen auch in der Regel um den Parameter, welchen Kryptodaten-Websites verwenden. Schließlich sind sich die Datascience-Experten meist auch darüber im Klaren, dass man auf solche Details Acht geben muss.

So gibt etwa Artemis an, dass Solana gestern 56,3 Mio. Non-Vote-Transaktionen verzeichnet hat, was sich ungefähr mit den Daten von Dune deckt, und an den minimal unterschiedlichen Erhebungszeiträumen liegen kann, was möglicherweise auf die verschiedenen Zeitzonen der Erheber zurückzuführen ist.

Die nächste einzelne Blockchain ist hingegen Tron mit 9,0 Mio. Transaktionen und auch Ethereum kam gestern inklusive seiner führenden Layer-2s laut Artemis nur auf 20 Mio. TPS, was fast nur ein Drittel von Solana ist.

Tägliche Transaktionen führender Blockchains | Quelle: Artemis

Darum spielen TPS keine Rolle mehr bei der Blockchain-Bewertung

Auch wenn diese Entwicklung für die Solana-Investoren außerordentlich positiv ist und für ein langfristiges Wachstumspotenzial spricht, sofern sich die Bewertungen an die On-Chain-Daten anpassen, sollen die TPS (Transaktionen pro Sekunde) nun jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Dies ist vor allem auf die Layer-2s zurückzuführen, welche außerhalb der Layer-1 von Ethereum mehrere Transaktionen innerhalb eines Stapels bündeln und dann mit nur einer Transaktion auf der zugrundeliegenden Chain absichern. Somit entstehen also deutlich weniger Daten auf der Layer-1 und darüber hinaus haben nicht alle Transaktionen dieselbe Komplexität, weshalb die TPS nur noch eine geringe Rolle spielen.

Ethereum hat zudem mit der Account Abstraction über das ERC-4337 ein neues System für die Transaktionsverarbeitung eingeführt, bei welchem nicht mehr die Nodes, sondern sogenannte Bundler die Daten sammeln und an die Chain übertragen. Daher sollen die UserOperations inzwischen von größter Relevanz sein.

UserOps von Ethereum | Quelle: L2Beat

Betrachtet man diese, so haben Ethereum und seine Rollups, Validiums, Optimiums und anderen Skalierungslösungen in den vergangenen 30 Tagen täglich durchschnittlich 35,39 Mio. UserOps verzeichnet. Somit erreicht Ethereum auch bei diesem Maßstab mittlerweile nur 63 % von Solanas Aktivität, wobei bei diesem noch nicht einmal die neuen Layer-2s wie Solaxy berücksichtigt wurden.

Solaxy vergrößert Solanas Vorsprung mit Skalierungsinnovation

Wie die Daten belegen, handelt es sich bei der Nutzeradoption bei Solana um die mit Abstand führende Blockchain, denn auch Bitcoin konnte sich aufgrund seiner deflationären Tokenomics nie wirklich als Zahlungsmittel und bisher auch nicht wirklich als Ökosystem durchsetzen. Stattdessen wurde es wie das ebenfalls auf der Erde streng limitierte Gold eher gehortet.

Solana zeichnet sich hingegen durch die hohe Geschwindigkeit und die niedrigen Gebühren aus, wobei sie sich sogar unendlich skalieren lassen soll. In dieser Hinsicht führt Solaxy nun die erste Layer-2 ein, welche Solana für die Massenadoption rüsten soll. So werden die Ausfallrisiken minimiert, die Sicherheit erhöht, die Effizienz gesteigert, die Kosten verringert und für Datenschutz gesorgt.

All dies sind insbesondere für institutionelle Kunden wichtige Aspekte, welche vor einer wirklichen Adoption geklärt werden müssen. Aber auch die Geschwindigkeit ist von hoher Relevanz für den Kurzfrequenzhandel, weshalb Investmentunternehmen enorme Summen für die Verringerung ihrer Latenz investieren. Solana soll in dieser Hinsicht bald sogar anstelle von 400 ms unter 150 ms kommen, womit sie noch einmal mehr unübertroffen wäre.

Solaxy könnte einer der größten Gewinner von Solana sein, da es die Transaktionsabbrüche und die Netzwerkausfälle behebt sowie deutlich attraktivere Konditionen für Entwickler, Investoren und Nutzer bietet, was einst den Erfolg von SOL begründete. Bald soll auch ein Launchpad erfolgen, sodass es bald die 20 bis 30 % des SOL-DEX-Volumens der Memecoins gewinnen könnte.

Daher ist es derzeit auch einer der erfolgreichsten Krypto-Presales, der über 24,94 Mio. USD einnehmen konnte. Schnell steuert er auf sein Finanzierungsziel zu, sodass sich interessierte beeilen sollten, wenn sie sich die Coins noch vor der Markteinführung mit Rabatt sichern wollen. In der aktuellen Phase werden sie noch für 0,001654 USD angeboten. Hoch fällt derzeit auch noch mit 165 % die Staking-Rendite aus.

