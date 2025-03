Wie Lone Star Funds ("Lone Star") heute mitteilte, hat eine Tochtergesellschaft von Lone Star Fund XI, L.P. die Veräußerung von AOC, einem weltweit führenden Unternehmen für Spezialchemikalien, an Nippon Paint Holdings Co., Ltd. mit Erfolg abgeschlossen.

AOC ist ein führender Hersteller von Spezialchemikalienformulierungen in den Bereichen ungesättigter Polyester und Vinylester und beliefert einen diversifizierten globalen Kundenstamm in den Sektoren Infrastruktur, Baugewerbe (Wohn- und Geschäftsgebäude), Transportwesen und Freizeit. AOC unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Seit der Übernahme von AOC hat Lone Star das Wachstum des Unternehmens durch strategische Investitionen in Innovation, betriebliche Effizienz und die Erweiterung des Führungsteams vorangebracht. Diese Maßnahmen haben die Marktführerschaft von AOC weiter gefestigt und das Unternehmen für langfristigen Erfolg positioniert.

"Wir haben gerne mit AOC und seinem engagierten Managementteam zusammengearbeitet, dessen Führungsqualitäten und Fachwissen maßgeblich zum Wachstum und zur Innovation des Unternehmens beigetragen haben", erklärt Donald Quintin, Chief Executive Officer bei Lone Star. "Wir sind fest davon überzeugt, dass AOC als Unternehmen von Nippon Paint weiterhin prosperieren und seine starke Ausgangsposition und Expertise nutzen wird, um den langfristigen Unternehmenswert zu maximieren."

Die erste endgültige Vereinbarung über die Veräußerung wurde am 28. Oktober 2024 bekannt gegeben, und der Abschluss erfolgte am 3. März 2025.

Morgan Stanley Co. LLC und Citi fungierten als Sell-Side-Finanzberater und Gibson, Dunn Crutcher LLP beriet den Verkäufer in juristischen Fragen. AOC Management wurde von Jamieson Corporate Finance, Katzke Morgenbesser LLP beraten.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die Fonds berät, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

Über AOC

AOC ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialformulierungen und -lösungen, die es Kunden ermöglichen, robuste, langlebige und vielseitige Produkte und Komponenten für Anwendungen in den Bereichen Beschichtungen und Schutzbarrieren, Farbstoffe und visuelle Effekte, Klebstoffe und Spezialprodukte sowie konventionelle Verbundwerkstoffe herzustellen.

Mit seinen weltweit starken Fähigkeiten in den Bereichen Fertigung und Forschung arbeitet das Unternehmen eng mit seinen Kunden zusammen, um unübertroffene Qualität, Service und Zuverlässigkeit für heute zu bieten und innovative Lösungen für morgen zu entwickeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

