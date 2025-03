Taipeh, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) -Entfesselung der Stärke des robusten Computings - KI, SATCOM, Logistik, Automatisierung und Lagerhaltung werden revolutioniert, um neue Maßstäbe für die industrielle Leistung zu setzen.RuggON, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein führender Anbieter von robusten mobilen Computerlösungen, freut sich, seine Teilnahme an der Embedded World 2025, der führenden Messe und Konferenz für eingebettete Technologien, die vom 11. bis 13. März 2025 im Messezentrum Nürnberg in Deutschland stattfindet, bekannt zu geben. Besucher sind eingeladen, die innovativen robusten Tablets und fahrzeugmontierten Computerlösungen von RuggON am Stand 331 in Halle 2 zu entdecken.Auf der Embedded World wird RuggON seine neuesten Entwicklungen im Bereich der robusten Technologie vorstellen, die darauf ausgelegt sind, den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden. Die Geräte des Unternehmens sind für extreme Bedingungen konzipiert und bieten unübertroffene Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung, um einen unterbrechungsfreien Betrieb in unternehmenskritischen Umgebungen zu gewährleisten.Da sich die Branchen mit Fortschritten in den Bereichen KI, Automatisierung und Digitalisierung weiterentwickeln, ist der Bedarf an robusten Lösungen, die Produktivität, Konnektivität und Effizienz verbessern, höher denn je. Die Lösungen von RuggON lassen sich nahtlos in diese neuen Technologien integrieren und bieten zuverlässige Unterstützung in Umgebungen, die ein Höchstmaß an Haltbarkeit erfordern.Die robusten Lösungen von RuggON, die sich ideal für industrielle Anwendungen eignen, werden auf der Embedded World 2025 vorgestellt. Das Unternehmen wird spezielle fahrzeugmontierte Computer wie den 7" VORTEX, 7" VIKING II, 10,4" VULCAN und 12,1" VX-601 vorstellen. Darüber hinaus wird RuggON auch das brandneue robuste Tablet 12" SOL 7 vorstellen, das zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wird. Dieses Tablet bietet eine hohe Leistung und fortschrittliche Datenerfassungsfunktionen und wird im Sommer dieses Jahres auf den Markt kommen. Das Unternehmen wird außerdem weitere robuste Geräte wie das 10,1" PX501 und das 8" LUNA 3 vorstellen. Diese Produkte wurden speziell für den zuverlässigen Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt und meistern Herausforderungen wie hohe Staubbelastung, extreme Temperaturen und starke Vibrationen. Außerdem ermöglichen sie Kommunikation und Datenübertragung in Echtzeit, die für einen effizienten industriellen Betrieb unerlässlich sind."Unsere Teilnahme an der Embedded World 2025 unterstreicht unser Engagement, die besten robusten Computing-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen anzubieten", sagte Martin Brandenburg, Hauptgeschäftsführer von Ubiqconn/RuggON Europe. "Wir freuen uns darauf, zu zeigen, wie unsere Produkte die Effizienz, Konnektivität und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen verbessern können."RuggON bietet ein exklusives Werbegeschenk für Besucher, die sich für ein Treffen mit dem Team auf der Embedded World 2025 vorab anmelden. Da der Platz begrenzt ist, sollten Sie sich frühzeitig anmelden, um sich einen Termin zu sichern: https://info.ruggon.com/embedded-world-2025Besucher der Embedded World 2025 werden die Gelegenheit haben, die robusten Produkte von RuggON in Aktion zu erleben, mit Experten zu sprechen und zu erkunden, wie diese Technologien ihren Betrieb verändern können. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mehr über die innovativen Lösungen von RuggON zu erfahren. Besuchen Sie RuggON an Stand 331 - Halle 2 und erfahren Sie mehr! Für weitere Informationen besuchen Sie RuggON auf: http://www.ruggon.comInformationen zu RuggONRuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Das Unternehmen kombiniert die fortschrittliche Technologie von Ubiqconn zur Förderung von Innovationen und zur Expansion in den Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT) und schöpft aus jahrzehntelanger Erfahrung, um die mobile Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Entwicklungsteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und höchster Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. RuggON kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Branchen und bietet maßgeschneiderte, effiziente Lösungen. Das Ziel von RuggON ist es, die Kundenzufriedenheit durch höhere Standards zu steigern. Dabei ist das Unternehmen stolz darauf, unendliche Möglichkeiten zu eröffnen, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2632744/Transforming_Industries_Rugged_AI_SATCOM_Solutions_Join_RuggON_Embedded_World.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/branchentransformation-durch-robuste-ki--und-satcom-losungen--besuchen-sie-ruggon-auf-der-embedded-world-2025-302392418.htmlPressekontakt:april_wang@ubiqconn.comOriginal-Content von: RuggON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176387/5983801