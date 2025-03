Globale Events verhelfen Capcom zum Umsatz-Meilenstein in nur drei Tagen Unternehmensrekord

Wie Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) heute mitteilte, hat der weltweite Verkauf von Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar 2025 veröffentlicht wurde, innerhalb von drei Tagen die 8-Millionen-Marke überschritten. Noch nie zuvor hat ein Titel des Unternehmens diesen Meilenstein so schnell erreicht.

Monster Hunter Wilds ist die neueste Ergänzung der Monster Hunter-Serie und spielt in einer sich dynamisch verändernden Welt, die in einem Moment eine raue Wildnis ist, in der es von angriffslustigen Monstern wimmelt, und sich im nächsten Moment in eine üppige Naturlandschaft voller Leben verwandelt. Monster Hunter Wilds beeindruckt mit atemberaubenden visuellen Darstellungen, ermöglicht durch die RE ENGINE, Capcoms proprietäre Engine für die Spieleentwicklung, und Cross-Play, durch das Spieler unabhängig von ihrer Plattform das Spielerlebnis gemeinsam mit anderen teilen können.

Seit der Ankündigung des Spiels bewirbt Capcom Monster Hunter Wilds vor einem weltweiten Publikum. Der Titel wurde auf globalen Game-Events vorgestellt, und ein offener Online-Beta-Test wurde angeboten, um zahlreichen Spielern zu ermöglichen, das Spiel selbst zu erleben. Gleichzeitig wurden bei Onlineveranstaltungen wie Monster Hunter Wilds Showcase Updates aktuelle Informationen bereitgestellt. Als Ergebnis dieser laufenden globalen Initiativen hat Monster Hunter Wilds für große Begeisterung gesorgt und wurde in nur drei Tagen 8 Millionen Mal verkauft so schnell wie kein anderes Spiel in der Unternehmensgeschichte von Capcom.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Benutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung einsetzt, um Spiele mit hohem Unterhaltungswert zu entwickeln.

Über die Monster Hunter-Serie:

Die Monster Hunter-Serie bietet Jagd-Actionspielen, in denen die Spieler gegen riesige Monster in beeindruckenden Naturlandschaften antreten. Mit dem ersten Titel im Jahr 2004 schuf die Serie ein neues Genre, in dem Spieler mit ihren Freunden gemeinsam wilde Monster jagen. Mit einem kumulierten Absatz von über 108 Millionen Einheiten (Stand: 31. Dezember 2024) hat sich die Serie zu einem globalen Phänomen entwickelt.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtloser Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/.

