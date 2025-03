Krypto-Crash: $460 Milliarden weg - Zeit zu kaufen?

Der Kryptomarkt erlebte in dem letzten Monat einen dramatischen Einbruch. Bitcoin fiel um über 6 Prozent auf etwa 87.500 US-Dollar, während Altcoins wie Ethereum, XRP, Solana und Cardano noch heftigere Verluste zwischen 15 und 25 Prozent verzeichneten. Insgesamt wurden mehr als 460 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung ausgelöscht.

Massenliquidationen und Marktpanik

Laut Daten von Coinglass summierten sich die Liquidationen auf über 1,09 Milliarden US-Dollar, wobei allein bei Bitcoin rund 400 Millionen US-Dollar zwangsliquidiert wurden. Diese Verkaufswelle wurde durch die von US-Präsident Donald Trump am 4. März eingeführten Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada ausgelöst.

Die Hoffnung, dass die angekündigte strategische Krypto-Reserve der USA den Markt stützen könnte, verflog schnell, da die notwendige Zustimmung des Kongresses noch aussteht und unsicher ist.

Düstere Prognosen für die kommenden Wochen

In diesem angespannten Marktumfeld mehren sich Prognosen, dass Bitcoin zunächst auf 70.000 bis 75.000 US-Dollar fallen könnte, bevor eine erneute Aufwärtsbewegung einsetzt. Branchenexperten wie Arthur Hayes halten trotz der aktuellen Schwäche an ihren positiven Langzeitprognosen fest.

Ethereum notiert inzwischen nahe der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar, was das schlechteste erste Quartal in der Geschichte von ETH bedeuten könnte. Auch XRP, Solana und Cardana setzen ihren schwachen Trend vom Februar fort.

Antizyklische Chancen für geduldige Investoren

Marktanalysten raten zu Geduld und beobachten, dass große Wallet-Adressen bei starken Kursabschlägen oft als Käufer auftreten. Solche Schüttelphasen haben in der Vergangenheit häufig neue Chancen eröffnet, wenn institutionelle Anleger wieder eingestiegen sind.

Obwohl das Risiko weiterer Korrekturen besteht, liegen gerade in solchen Phasen oft die größten Chancen für antizyklische Investoren. Ein Beispiel dafür ist der BTC Bull Token ($BTCBULL), der bereits über 3,1 Millionen US-Dollar in seinem Presale eingesammelt hat.

BTCBULL: Mit Bitcoin-Koppelung den Markt übertreffen

Der BTCBULL-Token ist eng mit der Bitcoin-Kursentwicklung verknüpft. Erreicht Bitcoin neue Meilensteine ab 150.000 US-Dollar, erhalten Token-Inhaber Airdrops in Form echter Bitcoins. Gleichzeitig sorgen automatische Token-Verbrennungen bei bestimmten Preisstufen für eine kontinuierliche Angebotsverknappung.

Presale-Investoren haben nur noch wenige Stunden Zeit, um den Token zum aktuellen Preis von 0,0025 US-Dollar zu erwerben, bevor eine automatische Preiserhöhung erfolgt. Der einfache Mechanismus belohnt langfristige Halter und könnte bei einer Markterholung für überdurchschnittliche Renditen sorgen.

Noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.