ETF-Abflüsse, Liquidationen und Zinssorgen treiben den Krypto-Markt in die Tiefe und lösen einen massiven Ausverkauf aus.Innerhalb weniger Stunden wurden laut Marktdaten rund 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung ausgelöscht. Der Gesamtwert aller Kryptowährungen fällt Mittwoch um 4,5 Prozent auf 3,38 Billionen US-Dollar (Stand: 9:30 Uhr MEZ). Der Ausverkauf wurde vor allem von Bitcoin angeführt, der erstmals seit Ende Juni unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar rutschte. Die größte Kryptowährung der Welt fiel zeitweise auf 99.075 US-Dollar, bevor sie sich aktuell bei etwa 101.250 US-Dollar stabilisiert - ein Tagesverlust von über 3 Prozent. Auch Ethereum …