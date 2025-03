Trotz 4-Jahres-Tief bei Inflation: Bitcoin fällt 6,4%

Der Kryptomarkt erlebt einen deutlichen Rückschlag mit einem Bitcoin-Kursverlust von rund 6,4 Prozent im letzten Monat. Diese Entwicklung steht in einem überraschenden Kontrast zu aktuellen Inflationsdaten: Der Truflation-Index zeigt, dass die US-Inflation auf ein 49-Monats-Tief gefallen ist - ein positives Signal, das normalerweise risikofreudige Märkte unterstützen sollte.

Fallende Inflation signalisiert mögliche Zinssenkungen

Der Truflation-Index, der als Echtzeit-Inflationsindikator auf Basis von über 30 Kategorien dynamisch Preisveränderungen erfasst, weist auf einen schnelleren Rückgang der Inflation hin, als traditionelle Messmethoden wie der Verbraucherpreisindex (CPI) nahelegen.

Diese Entwicklung hat bereits die Erwartungen an die Federal Reserve beeinflusst. Laut Miles Deutscher auf X rechnet der Markt mittlerweile mit drei Zinssenkungen für 2025, während zu Monatsbeginn nur eine einzige Senkung eingepreist war. Das kommende FOMC-Meeting dürfte diese Erwartungen weiter konkretisieren.

Trump-Zölle überschatten positive Inflationsdaten

Trotz der ermutigenden Inflationszahlen bleibt der Markt nervös. Die Trump-Administration hat heute mehrere Zölle eingeführt, was Befürchtungen über eine Verschärfung des Handelskriegs und eine mögliche Rückkehr der Inflation verstärkt.

Diese widersprüchlichen Signale - sinkende Inflation einerseits, Handelskrieg andererseits - schaffen Unsicherheit, die sich in der aktuellen Kryptoschwäche widerspiegelt.

BTCBULL als alternative Anlagestrategie im Bitcoin-Umfeld

Während der Markt schwankt, zeigt der BTCBULL-Token mit über 3,1 Millionen Dollar Finanzierung eine bemerkenswerte Dynamik. Das Projekt kombiniert Meme-Coin-Elemente mit einem innovativen Belohnungssystem: Investoren erhalten Bitcoin-Airdrops, sobald bestimmte BTC-Preisziele erreicht werden.

Das Konzept fußt auf einer deflationären Tokenomics, bei der regelmäßige Token-Burns das Angebot verknappen. Diese Verknappung ist direkt an Bitcoin-Preisniveaus gekoppelt, was eine zusätzliche Wertsteuerung ermöglicht.

Für Anleger, die auf eine lockerere Geldpolitik und steigende Bitcoin-Kurse in 2025 spekulieren, könnte diese Anlageform interessant sein. Der nächste Preisanstieg im Presale ist bereits für morgen angekündigt.

Noch heute von $BTCBULL profitieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.