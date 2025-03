DORTMUND (dpa-AFX) - Nicht nur der vergebene Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den OSC Lille hat zu Ärger bei Borussia Dortmund geführt. Auch ein Tritt gegen Winter-Neuzugang Daniel Svensson erzürnte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:1 (1:0) am Dienstagabend. Der Schwede musste in der Schlussphase ausgewechselt werden, nachdem ihn André Gomes in die Hacken getroffen hatte.

"So wie die Aktion war, hätte er sie auf jeden Fall überprüfen sollen. Das hat er am Ende nicht getan", kritisierte Kehl Schiedsrichter José Sanchez Martinez. Das Foul war vom Videoschiedsrichter auf eine mögliche Rote Karte hin untersucht worden. Der erst kurz zuvor eingewechselte André Gomes erhielt aber nicht einmal Gelb.

Svensson knickte bei der Aktion um und verletzte sich letztlich wohl am Knie. "Wir müssen schauen, was bei der Untersuchung heraus kommt", sagte BVB-Coach Niko Kovac, der von "einem Zusammenprall" sprach. Allerdings befand Kovac auch: "Nichtsdestotrotz wäre das schon eher eine Gelbe oder Rote Karte gewesen." Der Abwehrspieler Svensson war erst im Januar vom FC Nordsjaelland nach Dortmund gewechselt./lap/DP/zb