Zürich, 5. März 2025 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Die Fondsleitung verfolgte klare strategische Prioritäten, um das Portfolio zu optimieren, die Kostenstruktur zu verbessern, den Fonds zu kotieren und damit für die Zukunft optimal aufzustellen.

Nettoertrag mit CHF 10.8 Mio. auf Vorjahresniveau trotz Liegenschaftsverkäufen

Senkung Fremdfinanzierungsquote auf 27.34 % (Vorjahr 43.49 %)

Erhöhung Ausschüttung auf CHF 2.80 pro Anteil (Vorjahr CHF 2.20)

Reduktion TER REF GAV auf 0.68 % (Vorjahr 0.93 %)

Über 70% des Portfolios mind. GEAK C und REIDA-Abdeckungsgrad bei 90 %

Öffnung für Publikumsanleger und erfolgreicher Börsengang (SIX Swiss Exchange) im Dezember 2024

Die Fondsleitung konnte im Geschäftsjahr 2024 die gesetzten, strategischen Zielsetzungen erfolgreich realisieren. Der Fonds ist als reiner Wohnimmobilienfonds im suburbanen Raum etabliert, mit Fokus auf Familien- und Mehrpersonenhaushalte, bezahlbare Mieten und stabile Cashflows. Er ist bestens positioniert, um auch künftig nachhaltig stabile Renditen für seine Anleger zu erzielen.

Umsetzung der strategischen Prioritäten

Klare Positionierung: Gezielte Verkäufe haben die Portfoliostruktur hinsichtlich Nutzung, Wohnungsmix, baulichem Zustand und regionaler Diversifikation an die fokussierte suburbane Anlagestrategie angeglichen und die Ertragskraft des Kernportfolios gestärkt.

Reduktion Fremdfinanzierungsquote: Der Verkauf von 16 Liegenschaften im Umfang von rund CHF 227 Mio. (Verkehrswert per 31. Dezember 2023) reduzierte die Fremdfinanzierungsquote auf 27.34 % (43.49 % im Vorjahr) und liegt damit im strategischen Korridor von 25 bis 28 %.

Optimierung Kostenstruktur: Die Reduktion der Verwaltungskommission auf 0.45 % (0.70 % im Vorjahr) und die Senkung der Zinskosten zeigen deutliche Effekte in der Kostenstruktur. Die Optimierungen führten zu Einsparungen von CHF 3.0 Mio. bei den Fondsverwaltungskosten und von CHF 2.2 Mio. bei den Zinskosten. Die TER REF GAV sank in der Folge von 0.93 % auf 0.68 % zum Jahresende 2024.

Erfolgreicher Börsengang: Am 10. Dezember 2024 wurde der Fonds erfolgreich an der SIX Swiss Exchange kotiert und einem breiteren Investorenkreis bekannt gemacht.

Ertragsleistung des Fonds

Erhöhung Ausschüttung: Dank der erfolgreichen Portfoliooptimierung und starken Ertragsleistung des Kernportfolios wird die Ausschüttung 2024 auf CHF 2.80 pro Anteil (CHF 2.20 im Vorjahr) bei einer Ausschüttungsquote von 92 % erhöht. Die Fondsleitung erachtet dieses Niveau mit dem aktuellen Portfolio als konstant erzielbar.

Nettoertrag: Dank operativen Verbesserungen, reduzierten Managementgebühren und gesunkenen Zinskosten erzielte der Fonds trotz Liegenschaftsverkäufen einen Nettoertrag von CHF 10.8 Mio. auf Vorjahresniveau.

Nachhaltigkeit: Der REIDA-Abdeckungsgrad liegt bei 90 %, alle Objekte haben ein GEAK-Zertifikat und PV-Projekte in Kombination mit Heizungssanierungen mittels Wärmepumpen befinden sich im Vorprojektstatus. Der CO2-Ausstoss liegt bei 16.1 kg CO2/m²(Ziel: 6.5 kg CO2/m² bis 2035). Die erste Mieterumfrage lieferte wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse der Mieter.

Wertentwicklung und Anlagerendite

Entwicklung Nettofondsvermögen (NAV): Der Verkehrswert des Portfolios sank infolge der Verkäufe um CHF 226 Mio. auf CHF 530 Mio. Das Nettofondsvermögen verringerte sich um CHF 36.5 Mio. auf CHF 387.4 Mio.

Die Reduktion ist auf die Ausschüttung 2023, aufgelaufene Nettoerträge und realisierte Kapitalverluste aus Verkäufen von CHF 42.5 Mio. zurückzuführen. Demgegenüber standen Aufwertungen im Bestandesportfolio (like-for-like) von CHF 1.4 Mio.

Der Inventarwert pro Anteil beläuft sich zum Jahresende 2024 auf CHF 100.90 (CHF 110.40 im Vorjahr).

Anlagerendite: Der Fonds erhöhte die Cashflow-Rendite auf 2.60 % (2.40 % im Vorjahr), während die Wertänderungsrendite bei -9.35 % lag. Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2024 eine Anlagerendite von -6.75 %.

Ausblick 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 legt die Fondsleitung den Fokus auf folgende Schwerpunkte:

Weitere operative Verbesserungen und Ertragssteigerung im Bestandesportfolio

Wertsteigerung durch gezielte Potenzialnutzung im Bestandesportfolio

Effizientes Fonds- und Portfoliomanagement zur weiteren Kostenreduktion

Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2024 des HSL Fund: Helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

