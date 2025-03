Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starke Portfolioerträge im Geschäftsjahr 2024 und ist bereit für die Vereinigung mit dem HSC Fund



05.03.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 5. März 2025 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) blickt auf ein operativ solides Jahr 2024 zurück. Die Fondsleitung verfolgte klare strategische Prioritäten, um die starke Ertragsleistung des Fonds zu erhalten, die Fremdfinanzierungsquote deutlich zu senken und ihn für den Börsengang und die anschliessende Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) optimal aufzustellen. Erhöhung Vermietungsstand zum Jahresende auf 99 % mit WAULT von 4.5 Jahren

Senkung Fremdfinanzierungsquote auf 15.27 % (Vorjahr 40.34 %)

Konstante Ausschüttung von CHF 5.50 pro Anteil analog Vorjahr

Erhöhung REIDA-Abdeckungsgrad auf 96 %

Öffnung für Publikumsanleger im Januar 2025 und Börsengang im Februar 2025

Konkretisierung Vereinigungsplan mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund): Handelsstart des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange ist am 23. Juni 2025 geplant Die Fondsleitung konnte im Geschäftsjahr 2024 die gesetzten, strategischen Zielsetzungen erfolgreich realisieren. Der Fonds ist bestens positioniert, um bei der Vereinigung den HSC Fund ertragsstark und risikodiversifizierend zu ergänzen. Umsetzung der strategischen Prioritäten Erhalt starker Portfolioerträge: Auf Basis stabiler Mietverhältnisse und enger Mieterbeziehungen wurde der Vermietungsstand zum Jahresende auf knapp 99 % erhöht und eine WAULT von 4.5 Jahren erzielt. Die Mietausfallrate im Geschäftsjahr wurde auf unter 3 % gesenkt. Reduktion Fremdfinanzierungsquote: Der Verkauf von drei Liegenschaften im Umfang von rund CHF 125 Mio. (Verkehrswert per 31. Dezember 2023) schärfte das Portfolio mit Fokus auf suburbane Regionen und reduzierte die Fremdfinanzierungsquote auf 15.27 % (40.34 % im Vorjahr). In diesem Zuge wurde der Fonds in Einklang mit sämtlichen für die Vereinigung mit dem HSC Fund erforderlichen, regulatorischen Vorgaben gebracht. Optimierung Kostenstruktur: Die Reduktion der Verwaltungskommission auf 0.65 % (0.70 % im Vorjahr) und die Senkung der Zinskosten zeigen Verbesserungen in der Kostenstruktur. Die Optimierungen führten zu Einsparungen von CHF 0.4 Mio. bei Fondsverwaltungskosten und von CHF 0.3 Mio. bei den Zinskosten. Ertragsleistung des Fonds Ausschüttung: Dank der starken Ertragsleistung hält der HSO Fund das Ausschüttungsniveau stabil und schüttet analog dem Vorjahr CHF 5.50 pro Anteil aus. Nettoertrag: Der Fonds erzielte trotz Liegenschaftsverkäufen einen Nettoertrag von CHF 8.9 Mio. (CHF 9.9 Mio. im Vorjahr). EBIT-Marge: Dank starker Portfolioerträge und optimierter Kostenstruktur hielt der Fonds seine EBIT-Marge stabil auf über 70 %. Nachhaltigkeit: Der REIDA-Abdeckungsgrad stieg von 73 % auf 96 %, alle machbaren GEAK-Zertifikate wurden eingeholt und die erste Photovoltaikanlage ging in Betrieb. Der CO2-Ausstoss liegt bei 7.5 kg CO2/m²(Ziel: 4.5 kg CO2/m² bis 2035). Die erste Mieterumfrage lieferte wertvolle Erkenntnisse zur neuen Inhouse-Bewirtschaftung. Wertentwicklung und Anlagerendite Entwicklung Nettofondsvermögen (NAV): Der Verkehrswert des Portfolios sank mehrheitlich infolge der Verkäufe um CHF 130 Mio. auf CHF 196 Mio. Das Nettofondsvermögen verringerte sich um CHF 25.3 Mio. auf CHF 154.3 Mio. Die Reduktion ist auf die Ausschüttung 2023, aufgelaufene Nettoerträge, realisierte Kapitalverluste aus Verkäufen von CHF 21.4 Mio. und Abwertungen auf dem Bestandesportfolio (like-for-like) von CHF 4.9 Mio. zurückzuführen. Die Wertkorrekturen widerspiegeln zusätzliche Instandsetzungskosten bei gleich bleibende Diskontierungssätzen. Rund CHF 2.6 Mio. davon wurden bereits zum Halbjahr 2024 abgebildet. Der Inventarwert pro Anteil beläuft sich zum Jahresende 2024 auf CHF 98.76 (CHF 114.94 im Vorjahr). Anlagerendite: Der Fonds erzielte trotz Verkäufen eine starke Cashflow-Rendite von 5.21 % (5.50 % im Vorjahr), während die Wertänderungsrendite bei -14.97 % lag. Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2024 eine Anlagerendite von -9.76 %. Ausblick 2025 Für das Geschäftsjahr 2025 legt die Fondsleitung den Fokus auf folgende Schwerpunkte: Vereinigung mit dem HSC Fund mit geplantem ersten Handelstag an der SIX Swiss Exchange am 23. Juni 2025, wobei der HSC Fund als übernehmender Fonds fungiert. (hierzu Medienmitteilung / Vereinigungsplan publiziert am 28. Februar 2025 auf Swiss Fund Data ). Hierfür wurde der HSO Fund im Januar 2025 für Publikumsanleger geöffnet und am 11. Februar 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

). Hierfür wurde der HSO Fund im Januar 2025 für Publikumsanleger geöffnet und am 11. Februar 2025 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere operative Verbesserungen und Ertragssteigerung sowie Wertsteigerung durch gezielte Potenzialnutzung im Bestandsportfolio

Effizientes Fonds- und Portfoliomanagement zur weiteren Kostenreduktion Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2024 des HSO Fund: Helvetica.com Medienkontakt Urs Kunz

Chief Commercial Officer,

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@helvetica.com Patricia Neupert

Head Marketing & Communications



T +41 43 544 70 98

patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054 Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932 Disclaimer

