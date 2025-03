EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Kontron sichert sich einen weiteren EUR 40 Millionen Auftrag im Automobilsektor



05.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Düsseldorf, 5. März 2025 - Kontron , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, gibt bekannt, dass sein Automotive-Standort in Düsseldorf ein signifikantes Neugeschäft im Wert von 40 Millionen Euro an Land gezogen hat. Der Auftrag umfasst die Lieferung hochentwickelter Sensortechnologien. Damit unterstreicht Kontron seine Rolle als Schlüssellieferant in der Automobilindustrie und bestätigt seine führende Position in der Produktion fortschrittlicher Technologie- und Sensor-Lösungen. "Wir freuen uns über diesen wichtigen Ausbau unseres Angebots im Bereich Automotive und sind stolz darauf, mit unserem Standort in Düsseldorf einen wichtigen Beitrag für die Innovationskraft unserer Kunden zu leisten", erklärt Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. "Diese Vereinbarung bestätigt die Leistungsfähigkeit unserer hochmodernen Technologien, die für die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung im Automobilsektor unerlässlich sind." Kontrons Sensortechnologien zeichnen sich durch Präzision, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit aus. Sie erfüllen die steigenden Anforderungen der Branche in den Bereichen Sicherheit und Effizienz für die Mobilität der Zukunft. Das Neugeschäft über 40 Millionen Euro ist ein weiterer Schritt in der erfolgreichen Umsetzung der Wachstumsstrategie im Bereich intelligenter industrieller IoT-Lösungen. Es stärkt die Position des Unternehmens im Automobilsektor und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit in diesem dynamischen Markt. Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

