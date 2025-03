Chur (ots) -Die Lia Rumantscha hat eine Strategie zur Förderung und Entwicklung der rätoromanischen Sprache in der digitalen Welt veröffentlicht. Die Strategie basiert auf Recherchen sowie Expertenmeinungen und ist in enger Zusammenarbeit mit rätoromanischen Institutionen entstanden. Sie legt die Grundlagen für eine angemessene Vertretung des Rätoromanischen im digitalen Raum.Ziel der Strategie ist es, das Rätoromanische im digitalen Raum sichtbarer zu machen und dadurch die Verwendung der Sprache im Alltag zu erleichtern. Die Hauptpunkte der Strategie sind:1. die Sammlung und Veröffentlichung von Sprachdaten, um Sprachmodelle zu trainieren;2. die Integration des Rätoromanischen in internationale Normen und Standards, um bestimmte Digitalisierungsprojekte zu ermöglichen;3. die Zusammenarbeit mit Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft, zum Beispiel bei der Entwicklung eines Übersetzungsprogramms basierend auf Sprachmodellen.Die Entwicklung der Strategie erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den rätoromanischen Organisationen Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), Fundaziun Medias Rumantschas (FMR) und Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG). Unterstützt wurde der Prozess zudem von Experten der Universitäten Zürich und Freiburg sowie der Fachstelle für Mehrsprachigkeit des Kantons Graubünden. Die Lia Rumantscha ist im Rahmen der Strategie Mitglied in Netzwerken aus Wirtschaft und Wissenschaft wie SwissNLP und CLARIN-CH geworden.Ausgangspunkt für die Erarbeitung der Strategie waren eine Recherche zu Sprachminderheiten und diverse Expertenmeinungen. Die Lia Rumantscha hat zudem über 30 Gemeinden des rätoromanischen Sprachgebiets kontaktiert, um deren Bedürfnisse zu ermitteln.Die Strategie für die digitale Transformation ist hier verfügbar:https://www.liarumantscha.ch/de/institution/lia-rumantschaMedienkontakt:Livia Cavegn, Kommunikation und Marketing+41 81 258 32 22, info@rumantsch.chOriginal-Content von: Lia Rumantscha, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053577/100929357