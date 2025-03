Bei Volkswagen wird es heute Abend spannend. Auf der Volkswagen Media Night in Düsseldorf präsentiert das Unternehmen um 18:30 Uhr sein neues Elektro-Einstiegsmodell. Mit der Studie ID. Every1 gibt VW hier einen ersten Ausblick auf das Modell, das um die 20.000 Euro kosten und 2027 in Serie gehen soll.Mit dem Modell unterhalb des für 2026 geplanten ID.2all will VW seine Elektropalette nach unten abrunden und neue Kundengruppen erreichen. Ziel sei "ein erschwinglicher, hochwertiger, profitabler E-Volkswagen ...

