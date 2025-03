© Foto: Symbolbild von falco auf Pixabay

Haben Sie es mitbekommen? Die TUI-Aktie hat in letzter Zeit für ordentlich "Wirbel" gesorgt. Ein heftiger Rücksetzer hat den Kurs auf aktuell knapp 7 Euro getrieben, nachdem er zuvor mal sogar noch mehr in die Tiefe rutschte. Während die Tourismusbranche trotz steigender Preise und Rekordzahlen nach Corona boomt, zeigt sich der Kurs von TUI widersprüchlich. In unserem Bericht nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die aktuelle Marktlage, die strategischen Neuausrichtungen und die technische Analyse. Am Ende gibt es eine ehrliche Meinung, ob es sich lohnt, jetzt noch in diesen Traditionskonzern einzusteigen oder lieber vorsichtig abzuwarten. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, was hinter den Schlagzeilen und jüngsten Entwicklungen steckt!

Aktuelle Situation & Marktumfeld: Spagat zwischen Boom und Abschreckung

Die TUI-Aktie erlebt momentan ein echtes Auf und Ab. Auf der einen Seite zeigt sich der Tourismussektor von seiner besten Seite: Über 56 Millionen Deutsche sind 2024 unterwegs, und die Gesamtausgaben für Reisen haben Rekordwerte geknackt - mehr als 90 Milliarden Euro! Das sollte eigentlich ein starker Pluspunkt für TUI sein, dem weltweit größten Tourismuskonzern. Doch trotz dieser positiven Branchendaten hinkt der Aktienkurs hinterher.

In den letzten Monaten ist der Kurs von TUI um rund 16 Prozent bergab gerutscht. Dies ist ein Rücksetzer, der nicht nur Investoren schockiert, sondern auch Fragen aufwirft. Warum profitiert der Konzern nicht voll von dem Tourismus-Boom? Ein Grund dürfte sein, dass steigende Kosten für Flüge und Hotels sowie gestiegene Betriebsausgaben die Margen belasten. Zudem gibt es Unsicherheiten in den Geschäftsbereichen Markets & Airlines und TUI Cruises, die das Gesamtbild trüben. Trotz solider Quartalszahlen, wie einem kräftigen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns (EBIT) von 6 auf 51 Millionen Euro, bleibt die Marktdynamik fragil.

Strategische Maßnahmen & Zukunftsperspektiven: Neue Wege im Tourismus

TUI versucht, sich den Herausforderungen des Marktes zu stellen und sich quasi neu zu erfinden. Der Konzern investiert kräftig in IT und Marketing, um wettbewerbsfähiger zu werden, und setzt dabei vor allem auf internationale Expansion, hier insbesondere in Asien. Neue Hotels in Vietnam, Malaysia und China sollen das Portfolio erweitern und für frischen Wind sorgen. Diese strategischen Maßnahmen zielen darauf ab, den traditionellen Tourismusmarkt zu beleben und die Rentabilität in allen Geschäftsbereichen zu steigern.

Gleichzeitig stellt TUI trotz des aktuellen Kursrücksetzers seine solide Bilanz unter Beweis. Die positive Entwicklung im ersten Quartal gibt zwar kurzfristig Rückenwind, doch viele Analysten bleiben vorsichtig. Die Frage bleibt, ob die ambitionierten Expansionspläne und die Investitionen in den digitalen Wandel ausreichen, um die Herausforderungen in den Sparten Markets & Airlines und TUI Cruises langfristig zu meistern. Es zeigt sich, dass der Konzern zwar Potenzial hat, aber auch vor erheblichen internen und externen Hürden steht.

Charttechnik auf dem Prüfstand.

Ein genauer Blick auf die Charts liefert gemischte Signale. Zwar hat die TUI-Aktie in den letzten Handelstagen kurzfristig wieder etwas an Boden gutgemacht und ist in die Nähe der 200-Tage-Linie gerutscht, aktuell notiert sie knapp um die 7 Euro, doch damit immer noch unterhalb der 200er Linie. Doch der jüngste Absturz, der den Kurs auf 6,80 Euro sinken ließ, zeigt, dass das Papier noch immer unter Druck steht.

Wichtige gleitende Durchschnitte wirken aktuell nicht mehr als entscheidende Unterstützungszone, sondern demnach als Widerstände. Sollte der Kurs unter die Marke von 6,50 Euro nach unten durchbrechen, könnte der nächste Tiefpunkt in der Nähe von 6,00 Euro liegen. Das wäre dann ein erneuter Tiefschlag. Immerhin liegen bei 6 Euro wichtige Unterstützungszonen, die einen Halt estmal wahrscheinlich werden lassen. Technische Indikatoren wie der RSI, der derzeit knapp unterhalb der 50er Marke liegt, deuten darauf hin, dass die Marktsentiment noch unsicher und vage ist. Quasi im Niemandsland ohne starke Impulse. Kurzfristig jedoch könnten moderate Erholungsimpulse folgen, doch das Risiko weiterer Korrekturen bleibt bestehen. Vieles hängt aktuell auch vom Gesamtmarkt ab.

Was nun tun?

Zusammengefasst: Die TUI-Aktie präsentiert sich aktuell in einem Zwiespalt zwischen den positiven Aussichten des globalen Tourismus-Booms und den Herausforderungen, die aus steigenden Kosten und Unsicherheiten in wichtigen Geschäftsbereichen resultieren. Obwohl TUI von beeindruckenden Zahlen wie einem starken EBIT-Anstieg profitiert, hat der Kurs - bedingt durch interne Probleme und externe Kostenfaktoren - eine schwere Zeit hinter sich.

Unsere Meinung ist: Für risikofreudige Anleger, die an die langfristigen Wachstumsaussichten im Tourismus glauben und bereit sind, kurzfristige Schwankungen in Kauf zu nehmen, könnte ein gestaffelter Einstieg interessant sein, vor allem wenn es gelingt, den Kurs bei Unterstützungszonen zum Einstieg zu nutzen. Wer jedoch mehr auf Sicherheit und stabile Erholung setzt, sollte erst abwarten, bis sich die Übernahmediskussionen und die internen Strategien klarer zeigen. Insgesamt bietet die TUI-Aktie unserer Ansicht nach langfristig Potenzial, aber derzeit bleibt sie ein Investment, das mit einer gehörigen Portion Vorsicht zu genießen ist. Zumal keiner weiß, was am Gesamtmarkt passiert.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

