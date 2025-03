© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Bank of America sieht in Vistra enormes Wachstumspotenzial, da der Energieversorger vom KI-Datenzentrumsboom profitieren könnte.Der US-Energieversorger Vistra rückt nach einer positiven Analystenbewertung der Bank of America (BofA) in den Fokus der Märkte. Die Großbank hat ihre Einstufung von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben - trotz einer leichten Senkung des Kursziels von 164 auf 152 US-Dollar. Auf Basis des aktuellen Kurses (Dienstag, 16 Uhr) ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent. Datenzentren treiben Energienachfrage - Vistra könnte profitieren Ein möglicher Gamechanger für Vistra ist der anhaltende Boom bei KI-gestützten Datenzentren. Diese energiehungrigen …