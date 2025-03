ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, ist stolz, den Erhalt mehrerer US-Patente für seine recycelbaren und recycelfähigen ProActive Sustainability®-Verpackungstechnologien bekanntzugeben. Diese Patente markieren einen bedeutenden Meilenstein in ProAmpacs Engagement für die Weiterentwicklung von Monomaterial-Verpackungslösungen, die Marken Zugang zu leistungsstarken, nachhaltigen Alternativen bieten, ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Effizienz einzugehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250304839353/de/

ProAmpac's 2025 Patent Group (Photo: Business Wire)

"Der Erhalt dieser Patente ist ein Beweis für ProAmpacs fundiertes Fachwissen in der Materialwissenschaft und unser unermüdliches Bestreben, die Grenzen nachhaltiger Verpackungen zu erweitern", sagte Hesam Tabatabaei, Senior Vice President of Global Product Development and Innovation. "Während Marken bestrebt sind, ihre sich entwickelnden Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ermöglichen unsere patentierten Monomaterial-Technologien einen nahtlosen Übergang zu recycelbaren flexiblen Verpackungen, ohne Kompromisse bei unerlässlichen Faktoren wie Mindesthaltbarkeitsdatum, Produktschutz und Produktionseffizienz."

Die neu erteilten Patente umfassen wichtige Innovationen, darunter:

ProActive Recyclable R-2000 Series R-2050 Series Laminierte Monomaterialtechnologien mit hervorragender Hitzebeständigkeit, ausgezeichneten Siegeleigenschaften, hoher Transparenz, Lebensdauer und einer breiten Palette von Barriereoptionen für Trocken- und Tiefkühlkost, Tierleckerlis und Trockenfutter, leicht zu öffnende Snacks, Flüssigkeiten und Mikrowellendampf. Diese Technologien sind in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter Rollenware, Standbeutel mit verschiedenen Verschlüssen und Befestigungen sowie Quad-Seal-Beutel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 40 Pfund.

Laminierte Monomaterialtechnologien mit hervorragender Hitzebeständigkeit, ausgezeichneten Siegeleigenschaften, hoher Transparenz, Lebensdauer und einer breiten Palette von Barriereoptionen für Trocken- und Tiefkühlkost, Tierleckerlis und Trockenfutter, leicht zu öffnende Snacks, Flüssigkeiten und Mikrowellendampf. Diese Technologien sind in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter Rollenware, Standbeutel mit verschiedenen Verschlüssen und Befestigungen sowie Quad-Seal-Beutel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 40 Pfund. ProActive Recyclable R-1200 Diese recycelbare Mono-Web-Plattform ist ideal für die Verpackung trockener Lebensmittel, da sie eine sehr hohe Hitzebeständigkeit, hohe Transparenz und gezielte Einreißeigenschaften bietet.

Diese recycelbare Mono-Web-Plattform ist ideal für die Verpackung trockener Lebensmittel, da sie eine sehr hohe Hitzebeständigkeit, hohe Transparenz und gezielte Einreißeigenschaften bietet. ProActive Recycle Ready RT-4000 Dieser leistungsstarke und ultra-hochbarrierefähige, recyclingfähige Retortenbeutel wurde entwickelt, um seine Barriereeigenschaften während des Befüllens, der Retortenanwendungen und der gesamten Haltbarkeitsdauer des Produkts zu bewahren. Die RT4000-Technologie ist eine optimale Alternative zu herkömmlichen folienbasierten Beuteln für Tier- und Humannahrung.

Dieser leistungsstarke und ultra-hochbarrierefähige, recyclingfähige Retortenbeutel wurde entwickelt, um seine Barriereeigenschaften während des Befüllens, der Retortenanwendungen und der gesamten Haltbarkeitsdauer des Produkts zu bewahren. Die RT4000-Technologie ist eine optimale Alternative zu herkömmlichen folienbasierten Beuteln für Tier- und Humannahrung. ProActive Recyclable TearLite Pouches Diese laminierten Beutel verfügen über eine einzigartige integrierte Kerbung für gezieltes Öffnen, die einen einfacheren und kontrollierten Zugriff ermöglicht.

Mit der Sicherung dieser Patente baut ProAmpac seine Führungsrolle im Bereich der nachhaltigen Verpackungsinnovation weiter aus. Das Unternehmen entwickelt neue Materialtechnologien und versorgt Marken mit innovativen Lösungen, damit sie ihre Ziele der Kreislaufwirtschaft erreichen können. Durch strategische Partnerschaften mit führenden material- und lebensmittelwissenschaftlichen Instituten und fortschrittlichen Testmöglichkeiten in seinem Collaboration Innovation Center (CIC) baut ProAmpac sein Portfolio an ProActive Sustainability-Lösungen weiter aus. Darüber hinaus treibt die ProActive Intelligence®-Plattform Innovationen im Bereich intelligente Verpackungen voran und schafft Lösungen, die Produkte schützen, die Leistung optimieren und die Kundenbindung verbessern.

Für weitere Informationen über ProAmpacs Angebot an innovativen Verpackungen kontaktieren Sie bitte Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Sektoren Fertigprodukte oder Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, weitgehende Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Anlagehorizont sowie die Abstimmung mit allen Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen dauerhaft auf und ist ein idealer Partner für Unternehmen im Einzel- oder Familienbesitz. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) der Vereinten Nationen. Für weitere Informationen besuchen Sie PPCPartners.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250304839353/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Whitney Miles

ProAmpac

(617) 721-7040

Whitney.Miles@ProAmpac.com