PEKING (dpa-AFX) - Die deutsche Handelskammer (AHK) in China sieht in Pekings diesjährigem Wachstumsziel ein positives Zeichen für Firmen aus der Bundesrepublik. Diesmal seien mehr Impulse zur Stabilisierung der Wirtschaft gesetzt und ein deutlicheres Signal des Anpackens vermittelt worden, sagte das geschäftsführende Vorstandsmitglied der AHK in Nordchina, Oliver Oehms, in Peking.

"Für deutsche Unternehmen in China ist dies eine gute Nachricht - sie hoffen insbesondere auf einen belebenden Effekt auf die Binnennachfrage, die seit langem Kopfzerbrechen bereitet", erklärte Oehms laut Mitteilung. Peking strebe aus Sicht der Interessenvertretung deutscher Firmen in China nach Kontinuität.

Zur Eröffnung des Volkskongresses in Peking kündigte Ministerpräsident Li Qiang wie bereits im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstumsziel von "rund fünf Prozent" an. Wegen wirtschaftlicher Probleme und globaler Handelsstreitigkeiten halten Beobachter den Plan für ambitioniert./jon/DP/stk