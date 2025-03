Das Partnerunternehmen Eqyon Healthcare Solutions wird Equazen®-Produkte mit einer klinisch erforschten Kombination essenzieller Fettsäuren über Apotheken und Drogerien vertreiben.

SFI Health EMEA, die regionale Organisation von SFI Health, einem weltweiten Marktführer im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege, freut sich, ankündigen zu können, dass Equazen®-Produkte bald auch in Portugal erhältlich sein werden. Das Unternehmen spezialisiert sich auf klinisch erforschte Produkte aus den Bereichen Mikrobiom, Kognition und Wohlbefinden.

Dies ist ein bedeutender Schritt in der aktuellen europaweiten Expansion von SFI Health EMEA, nachdem im Februar 2024 ein exklusiver Lizenzvertrag mit Eqyon Healthcare Solutions, einem lokalen, auf Gesundheitsprodukte spezialisierten Vertriebsunternehmen, unterzeichnet wurde. Gemäß den Bedingungen dieses Vertrags wird Eqyon seine Vertriebs- und Marketingexpertise für den Vertrieb des Equazen®-Sortiments in Apotheken und Drogerien nutzen.

Bei Equazen® handelt es sich um eine vertrauenswürdige globale Marke, die wissenschaftlich fundierte Ernährungslösungen zur Unterstützung der kognitiven Funktionen anbietet. Equazen®-Produkte enthalten eine einzigartige Kombination essenzieller Fettsäuren (Omega 3 und Omega 6), die sich im Rahmen von 15 klinischen Studien als wirksam bei der Unterstützung des Lernens, der Konzentration und der gesunden Gehirnentwicklung erwiesen haben. Die Omega 3 Fettsäure DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei. Die positive Wirkung wird bei einer täglicher Einnahme von 250 mg DHA erzielt.

Matthew Brabazon, GM von SFI Health EMEA, merkte an: "Wir freuen uns sehr darauf, unsere wissenschaftlich erforschten Equazen®-Lösungen den portugiesischen Verbrauchern anbieten zu können, die immer mehr dazu übergehen, ihre kognitiven Bedürfnisse proaktiver zu unterstützen. Unsere Markteinführung in Portugal ist ein weiterer Schritt unseres Entwicklungsplans, der vorsieht, dass wir in der Region wachsen, indem wir unser Partnernetz und unseren Kundenstamm erweitern."

Mr. Nuno Carvalho, CEO von Eqyon, ergänzte: "Wir sind überzeugt, dass die Equazen®-Produkte dank ihrer hochwertigen Inhaltsstoffe und ihrer gut dokumentierten Vorteile einen bedeutenden Einfluss auf unseren Markt haben werden. Wir sind stolz darauf, Equazen® wieder nach Portugal zu holen. Wir werden eng mit SFI Health EMEA zusammenarbeiten, um bei medizinischen Fachkräften und Konsumenten das Vertrauen in natürliche Lösungen zu stärken."

Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit sind eines der am schnellsten wachsenden Segmente des globalen Marktes für Nahrungsergänzungsmittel: In Europa wird der Markt zwischen 2023 und 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 12,5 wachsen, angetrieben durch das zunehmende Bewusstsein für die kognitive und mentale Gesundheit.

SFI Health EMEA und Equazen® sind auf mehreren Märkten vertreten, u.a. in Spanien, dem Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Polen, in der Tschechischen Republik, der Slowakei, den Niederlanden, den nordischen Länder und im Baltikum. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, den Vertrieb von Equazen® weiter auszuweiten, um das Umsatzpotenzial der Marke zu nutzen und den wachsenden Markt für Nahrungsergänzungsmittel optimal zu erschließen.

Über SFI Health

SFI Health ist ein weltweiter Marktführer im Bereich der natürlichen Gesundheitspflege, der sich auf die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von klinisch erforschten Produkten für die Bereiche Mikrobiom, Kognition und Wohlbefinden spezialisiert hat.

Geleitet vom Glauben an das Heilpotenzial natürlicher Produkte, verknüpft SFI Health einen hohen Qualitätsstandard mit den Vorteilen von natürlich gewonnenen Lösungen.

Ein weites Netz vertrauenswürdiger Geschäftspartner ermöglicht es dem Unternehmen mit Hauptsitz in Australien, seine eigenen Marken zu vermarkten und Konsumenten in über 50 Ländern zu erreichen. Das EMEA-Regionalbüro von SFI Health in Lugano in der Schweiz leitet die kommerziellen Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika.

SFI Health hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Vertrauen in die natürliche Gesundheitsfürsorge zu stärken, indem es Spitzen-Forschung, technisches Fachwissen und umfassende Vertriebs- und Marketingressourcen Verbrauchern, medizinischen Fachkräften und Partnern weltweit zur Verfügung stellt.

Weitere Informationen finden Sie unter sfihealth.com oder folgen Sie uns unter SFI Health auf LinkedIn.

Über Eqyon Healthcare Solutions

Eqyon Healthcare Solutions ist ein kundenorientiertes Unternehmen, das sich der Optimierung der Lieferketten im Gesundheitswesen widmet. Durch die Nutzung strategischer Partnerschaften und innovativer Lösungen helfen wir Gesundheitsdienstleistern, Apotheken und anderen Institutionen, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Patientenversorgung zu verbessern.

Wir setzen uns dafür ein, dass der Gesundheitssektor seine Herausforderungen durch wirksame, evidenzbasierte Lösungen bewältigen kann. Im Rahmen dieses Engagements freuen wir uns, Equazen® erneut auf dem portugiesischen Markt einführen zu können. Equazen® passt hervorragend zu unserer Mission, natürliche, wissenschaftlich fundierte Produkte anzubieten, die die kognitive Gesundheit und das Wohlbefinden fördern. Durch die Kooperation mit vertrauenswürdigen globalen Marken wie Equazen® erweitern wir den Zugang zu hochwertigen, bewährten Lösungen, die das Leben verbessern.

Wir bei Eqyon Healthcare Solutions verfolgen das Ziel, ein führender Anbieter von effizienten Lösungen für das Gesundheitswesen zu sein, der Herausforderungen kontinuierlich in Chancen verwandelt und eine hervorragende Kundenbetreuung gewährleistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte eqyon.eu und folgen Sie Eqyon Healthcare Solutions auf LinkedIn.

