Schaeffler Gruppe veröffentlicht ersten CSRD-konformen Nachhaltigkeitsbericht



05.03.2025 / 08:15 CET/CEST

Schaeffler Nachhaltigkeitsbericht erstmals gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Nachhaltigkeit bleibt für Schaeffler auch nach dem Zusammenschluss mit Vitesco von höchster Priorität

Strategische Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit für kombiniertes Unternehmen

Schaeffler erreicht beim CDP-Rating erneut die bestmögliche Kategorie "Leadership"

Herzogenaurach | 5. März 2025 | Die Schaeffler Gruppe versteht Nachhaltigkeit als ein ganzheitliches und übergeordnetes Thema und übernimmt ökologische und soziale Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2024 schafft das Unternehmen Transparenz gegenüber den Stakeholdern und zeigt seine Fortschritte. Gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU ist der Nachhaltigkeitsbericht 2024 erstmals Bestandteil des Konzernlageberichts im Geschäftsbericht 2024 und wurde in Übereinstimmung mit den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: "Nachhaltigkeit bleibt für Schaeffler auch nach dem Zusammenschluss mit Vitesco ein Thema von höchster Priorität. Wir stehen zu unserer Verantwortung und werden auch weiterhin gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern Lösungen anstreben, die nachhaltiges Wirtschaften möglich machen. Besonders wichtig dabei ist uns Transparenz. Unser Berichtswesen für die ganze Schaeffler Gruppe folgt konsequent den einheitlichen europäischen Anforderungen."

Daten von Vitesco ab dem 4. Quartal integriert

Dieser Bericht bezieht sich in großen Teilen auf die Nachhaltigkeitsleistungen der Schaeffler Gruppe noch vor der Verschmelzung der Vitesco Technologies Group AG auf die Schaeffler AG am 1. Oktober 2024. Da die Vitesco Technologies Group AG mit der Verschmelzung erloschen ist, wurden die Daten ihrer Tochtergesellschaften ab dem vierten Quartal in den Nachhaltigkeitsbericht von Schaeffler integriert.

Gute Bewertungen bei Nachhaltigkeitsratings und -rankings

Die konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im Umweltbereich führte auch im Berichtsjahr zu guten Bewertungen bei Nachhaltigkeitsratings und -rankings. So schlugen sich die Nachhaltigkeitsleistungen des Unternehmens positiv im aktuellen CDP-Rating nieder: mit einem "A" in der Kategorie "Klimawandel" und einem "A-" im Bereich Wassersicherheit.Schaeffler zählt damit erneut zu den Unternehmen, welche die bestmögliche Kategorie "Leadership" erreicht haben. Ein weiteres Beispiel ist die Auszeichnung für Schaeffler mit dem Global Transition Award 2024 des Handelsblatts für die aktuelle und angestrebte Klimaperformance sowie den aktiven Beitrag zum 1,5°-konformen Wirtschaften.

Der Nachhaltigkeitsbericht der Schaeffler Gruppe zeigt, wo das Unternehmen 2024 seine inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt hat und wie sich die Schaeffler Gruppe mit Blick auf wichtige Kennzahlen und Zielsetzungen entwickelt hat. Der Bericht ist digital verfügbar: Jahrespressekonferenz 2025 | Schaeffler Gruppe

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot im Mobilitäts-Ökosystem: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 120.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.



Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation

& Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach,

Deutschland

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Heiko Eber

Head of Investor Relations



Schaeffler AG, Herzogenaurach,

Deutschland

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

Matthias Herms

Leiter Kommunikation Finanzen, CSR & Nachhaltigkeit

Schaeffler AG, Herzogenaurach,

Deutschland

+49 9132 82 37314

matthias.herms@schaeffler.com





