Das Instrument S2R CA70437C1095 PAYFARE INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.03.2025The instrument S2R CA70437C1095 PAYFARE INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.03.2025Das Instrument 7WO AU0000305724 ARCADIUM LITHIUM CDI/1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.03.2025The instrument 7WO AU0000305724 ARCADIUM LITHIUM CDI/1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.03.2025 and ex capital adjustment on 06.03.2025Das Instrument 622 GB00BSNBL022 KATORO GOLD PLC LS-001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.03.2025The instrument 622 GB00BSNBL022 KATORO GOLD PLC LS-001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.03.2025 and ex capital adjustment on 06.03.2025Das Instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.03.2025The instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.03.2025 and ex capital adjustment on 06.03.2025Das Instrument 7WO0 JE00BM9HZ112 ARCADIUM LITHIUM PLC ON EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.03.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.03.2025The instrument 7WO0 JE00BM9HZ112 ARCADIUM LITHIUM PLC ON EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.03.2025 and ex capital adjustment on 06.03.2025