The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.03.2025ISIN NameXS1788494257 STATNETT 18/25 MTNXS1788834700 NATIONWIDE BLDG 18/26 FLRDE000A2YN124 DT.KONSUM REIT ANL 20/25DE000A1RQDR4 HESSEN SCHA.20/25DE000NLB2914 NORDLB FESTZINSANL.16/20USU2339CDX30 MERC.B.F.NA. 20/25 REGSXS0056190688 WORLD BK 95/25 ZO MTNXS2308321962 BOOKING HLDG 21/25DE000LB2BPS7 LBBW FZA 22/25DE000LB2BQ07 LBBW FZA 22/25DE000A0Z2Y48 VERIANOS SE INH O.N.IT0005634164 RIGSAVE S.P.A.-ANR-AT0000A1JWU1 ERSTE GP BNK 16-25MTN1495CH0020593874 COBA FIN.+COV.BOND 05/25FR0012599892 EDENRED 15-25XS1199356954 KELLANOVA 15/25US534187BE89 LINCOLN NATL 15/25XS1199439222 SANTANDER UK 15/25 MTNDE000NWB2GW1 NRW.BANK 17/25DE000A1RQCM7 HESSEN SCHA.15/25US92857WBJ80 VODAFONE GRP 18/25AU3CB0223774 QUEBEC PROV. 2025US808513AL92 CHARLES SCHWAB 15/25FR0013322187 EMEIS 18-25USU75000BT27 ROCHE HLDGS 22/25 REGSXS2454766473 A.MED.SYS.EU 22/25DE000LB2BPR9 LBBW FZA NH 22/25US438127AA08 HONDA MOTOR 22/25DE000DFK0P33 DZ BANK IS.C337 22/25DE000DFK0P74 DZ BANK IS.C340 22/25XS1957476952 AMTD GROUP 19/25 MTNDE000DFK0PP2 DZ BANK IS.A1706XS2526839175 SIEMENS FIN 22/25 MTNDE000LB3M2K7 LBBW FZA 23/25DE000LB3P502 LBBW FZA 23/25DE000LB3MSF3 LBBW FZA 23/25DE000LB3MYH7 LBBW FZA 23/25DE000LB3P9H5 LBBW FZA 23/25DE000LB3P9P8 LBBW FZA 23/25US14913R3C97 CATERP.F.SV. 23/25 MTNDE000NLB4QC1 NORDLB 23/25DE000DJ9AHG8 DZ BANK IS.A2537XS2678945747 FMO NED.M.O.23/25 ZO MTN