Die Aussicht auf einen von US-Präsident Donald Trump angezettelten globalen Handelskrieg hat schließlich auch den deutschen Aktienmarkt erreicht. Der Dax hat am Dienstag die gesamte Vortagesrally ausradiert und rutschte bis an die Marke von 22.300 Punkten. Zur Erinnerung: Am Vortag hatte er noch ein Rekordhoch von 23.307 Punkten erreicht, damit fiel er also zeitweise um ...

