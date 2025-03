In seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress warnt der US-Präsident vor Störungen" durch Zölle, verteidigt zugleich aber seine Handelspläne. Wie Bloomberg berichtet, räumte Präsident Trump ein, dass es eine "Anpassungsphase" geben könnte, wenn seine Zölle in Kraft träten, verteidigte aber gleichzeitig seinen Vorstoß zur Umgestaltung der US-Wirtschaft und erklärte in einer Rede ...

