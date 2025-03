Frankfurt am Main (ots) -Die Keynote-Speaker der Edelmetall-Konferenz "ZukunftsForum Edelmetalle" wie Chefanalyst Dr. Holger Schmieding von der Berenberg Bank, Edelmetallexperte Ronald Stöferle von der Incrementum AG und der geopolitische Experte Ralf Schuster von der Helaba zeigen Perspektiven und Analysen für Investoren und Berater auf.Vom 23. bis 25. März lädt der Edelmetallexperte Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Geschäftsführer der Fragold Connect GmbH, Investoren und Berater aus Industrie, Banken, Vermögensverwaltung sowie weitere Stakeholder zum ZukunftsForum Edelmetalle nach Frankfurt ein. "Ob Rohstoffdeal, Fort-Knox, Allzeithoch, Lithium-Mangel - die Edelmetalle sind auch 2025 immer wieder in den Schlagzeilen", so Wrzesniok-Roßbach. "Auf dem ZukunftsForum Edelmetalle ordnen ausgewiesene Experten die Analysen und Prognosen für die verschiedenen Stakeholder ein. Die Kompetenz und der Erfahrungshintergrund der Insider ist für den deutschsprachigen Raum einmalig. Das Interesse der Medien und der Community haben uns positiv überrascht. Nach der aktuellen Wahl ist die weitere Entwicklung in unserem Wirtschaftsraum von besonderem Interesse für die Edelmetall-Community. Die Konferenz hat sich zum Ziele gesetzt, die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen des Edelmetallmarktes zu geben."Nach den Grußworten von York Tetzlaff von der Fachvereinigung Edelmetalle und Ruth Crowell von der London Bullion Market Association, beginnt Chefvolkswirt Dr. Holger Schmieding von der Berenberg Bank mit der ersten Keynote zum Thema "Herausforderungen für Wirtschaft, Finanzmärkte und Anleger vor dem Hintergrund der neuen Weltordnung". Schmieding wurde bereits als "Prognostiker des Jahres" ausgezeichnet und dreimal in Folge zum besten Bankenvolkswirt Europas bei den renommierten Extel Surveys gewählt. Bevor er 2010 zu Berenberg wechselte, war er unter anderem am Institut für Weltwirtschaft in Kiel tätig, arbeitete beim Internationalen Währungsfonds und fungierte als Chefvolkswirt für Europa bei der Bank of America Merrill Lynch.Im Anschluss entwickelt Ronald Stöferle, Fondsmanager und Managing Partner der Incrementum AG und Herausgeber der führenden jährlichen Edelmetallstudie "In Gold we trust" diese Erkenntnisse für den Edelmetallmarkt weiter. Was bedeuten z. B. Realzinsentwicklung, Verschuldung, Inflation, Zölle etc. für Gold-Anleger?Am Dienstag, den 25. März eröffnet Ralf Schuster, geopolitscher Experte der Helaba den Weißmetall-Tag (benannt nach Silber und den Platinmetallen) mit einer aktuellen Keynote zum Thema "50 Tage Trump, 30 Tage Merz: Europa zwischen Trump, Putin und XI - Herausforderungen für die Politik in der 2. Hälfte der 2020er". Sein Fokus liegt auf dem Einfluss geografischer Faktoren auf Politik, Gesellschaft und insbesondere auf die Märkte.Mit zahlreichen renommierten Referenten bietet das zweieinhalbtägige ZukunftsForum Edelmetalle, das durch Podiumsdiskussionen und eine begleitende Fachmesse ergänzt wird, ein inspirierendes Event mit fundiertem Fachwissen. Der erste Konferenztag steht ganz im Zeichen des Goldes und beleuchtet dessen Bedeutung als wertbeständiges Investment in der Finanzwelt sowie seine Relevanz in industriellen Anwendungen.Am zweiten Tag liegt der Fokus auf Silber und den Metallen der Platingruppe sowie deren Einsatz in der Industrie und ihrem Potenzial für nachhaltige Technologien.Veranstaltet wird das ZukunftsForum Edelmetalle von der Fragold Connect GmbH, die vom Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach mit dem Ziel gegründet wurde, die Vernetzung in der Edelmetallbranche zu fördern. Der Austausch zwischen der Branche und anderen Stakeholdern soll durch Formate wie das künftig jährlich stattfindende ZukunftsForum Edelmetalle und die geplante Fachzeitschrift "Gold & Weiss" weiter ausgebaut werden.Veranstaltungsdetails:Datum: 23. - 25. März 2025Ort: Kongresszentrum Kap Europa der Messe Frankfurt, Osloer Str. 5, 60327 Frankfurt am MainThemen: Gold, Silber, Platinmetalle, Bergbau, Recycling, Nachhaltigkeit, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, industrielle Anwendungen, InvestmentWeitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite des ZukunftsForums: www.zukunftsforum-edelmetalle.de.Über die Fragold Connect GmbH:Die Fragold Connect GmbH wurde 2024 von Unternehmensberater und Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach und Marketingberaterin Corinna Schmitz gegründet, um die Edelmetallbranche der DACH-Region durch innovative Veranstaltungen und Publikationen wie das ZukunftsForum Edelmetalle und die Fachzeitschrift "Gold & Weiss" nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln. Hinter dem Unternehmen stehen zwei Branchenexperten, die auf jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Fachwissen in der Welt der Edelmetalle zurückblicken.Pressekontakt:Financial Relations GmbH, Sabine Dabergott, Mail: s.dabergott@financial-relations.de, Tel.: +49 (0)6172/2715930Fragold Connect GmbH: Wolfgang Wrzesniok-Roßbach Geschäftsführer, Mail: presse@fragold-connect.de