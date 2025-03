(shareribs.com) London 05.03.2025 - Die Ölpreise zeigen sich etwas leichter. Die Marktteilnehmer sind weiterhin verunsichert. In den USA sind die Rohölbestände gesunken. China hat seine Wachstumsziele bestätigt. Das private American Petroleum Institute teilte gestern Abend mit, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,455 Millionen Barrel gesunken sind. Dies lag über den Erwartungen. ...

