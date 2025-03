Der DAX präsentiert sich in der laufenden Handelswoche weiter hochvolatil und startet am Mittwoch nach den deutlichen Verlusten wieder mit Gewinnen. Im Fokus steht das massive Finanzpaket in Deutschland, das vor allem Rüstungs- und Infrastrukturwerte antreibt. Adidas, Bayer, Bilfinger, Hensoldt, Hochtief, Evonik, Freenet und SMA Solar stehen im Fokus.

