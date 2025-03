DJ Bayer baut 2024 mit Organisationsumbau 7.000 Stellen ab

DOW JONES--Bayer hat seine Belegschaft im vergangenen Jahr im Zuge der Einführung des Organisationsmodells Dynamic Shared Ownership (DSO) um 7.000 Stellen verkleinert, überwiegend Management-Positionen. Das geht aus einem Brief von Vorstandschef Bill Anderson an die Aktionäre hervor. Er hatte dem Pharma- und Agrarchemiekonzern den organisatorischen Umbau Anfang 2024 verordnet, vorrangig um Bürokratie und Hierarchien abzubauen und den einzelnen Teams in den verschiedenen Bereichen mehr Verantwortung zu geben. Überdies sollen bis 2026 dauerhafte Einsparungen von 2 Milliarden Euro erreicht werden.

Bis Ende 2024 wurden wie angekündigt nachhaltige Einsparungen von 500 Millionen Euro erzielt. 2025 sollen die Kosten um weitere 800 Millionen Euro sinken.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.