Die Bitcoin-Holding Strategy (ehemals MicroStrategy) springt und fällt aktuell fast täglich zweistellig im Kurs, aufgrund des volatilen Bitcoin-Preises. Allerdings könnte sich am Freitag nun eine klare Richtung für den Kursverlauf ausbilden. Bitcoin-Reserve: Ja, nein, vielleicht? Am vergangenen Sonntag hat US-Präsident Donald Trump den Krypto-Space in Aufregung versetzt, denn der Republikaner kündigte eine US-Krypto-Reserve an, die als Herzstück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...