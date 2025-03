DJ Adidas 2024 wieder mit zweistelligen Wachstumsraten in China

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas hat im margenstarken, aber schwierigen chinesischen Markt im abgelaufenen Jahr wieder zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. Im Gesamtjahr betrug das Umsatzplus währungsbereinigt den Angaben zufolge gut 10 (2023: 8) Prozent. China war mit einem Gesamtumsatz von 3,5 Milliarden Euro damit für Adidas 2024 die drittstärkste Region nach Umsatz, nach Europa (7,6 Milliarden) und Nordamerika (5,1 Milliarden). Im Schlussquartal betrug das Umsatzplus 16 (Vj 37) Prozent, das vierte Quartal was das einzige Quartal 2024 mit zweistelligen Wachstumsraten. Das Wachstum sei breit gefächert gewesen, sowohl im Großhandel als auch in den eigenen Einzelhandelsgeschäften.

2023 war der Konzern erst ab dem zweiten Quartal in China wieder gewachsen, hatte aber CEO Björn Gulden zufolge die Trendwende zum Besseren erreicht. 2022 betrug der Umsatzrückgang 36 Prozent. In China belastet unter anderem die schwache Konjunktur und entsprechend die geringere Ausgabeneigung der Konsumenten. Auch haben chinesische Sportartikelhersteller in den vergangenen Jahren im Vergleich zu westlichen Wettbewerbern deutlich aufgeholt. Adidas produziert in China für China.

