Mehr als zwei Jahre musste unser Autor auf seinen Glasfaseranschluss warten. Was er dabei alles erlebt hat, wirft ein interessantes Licht auf die Frage, warum der Glasfaserausbau in Deutschland so schleppend vorankommt. Ich habe seit Ende Februar einen Glasfaseranschluss. Darauf musste ich ziemlich lange warten. 836 Tage, um genau zu sein. Allein der Weg vom Keller in die Wohnung hat ein dreiviertel Jahr gedauert. Hier die Chronik der ganzen Pleiten, ...

