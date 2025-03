Nach dem heftigen Abverkauf beim DAX am Dienstag kann der Leitindex am Mittwoch überraschend stark anziehen. Das treibt ihn jetzt an. Außerdem im Fokus der Anleger: die Rüstungswerte und die Aktien von Adidas. Der DAX hat am Mittwoch mit einer kräftigen Kurserholung auf das riesige Finanzpaket von Union und SPD reagiert. Im frühen Handel zog der deutsche Leitindex um 2,61 Prozent auf 22.910,07 Punkte an. Damit näherte er sich wieder der 23.000-Punkte-Marke, ...

