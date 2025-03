Der Sportartikelhersteller konnte 2024 trotz Beendigung der Zusammenarbeit mit Rapper Ye einen Umsatzanstieg von 12 Prozent erreichen und blickt optimistisch auf 2025.

Nach der Beendigung der einst profitablen Zusammenarbeit mit Rapper Ye verzeichnet Adidas eine beeindruckende Erholung am Markt. Der deutsche Sportartikelhersteller verkaufte im vierten Quartal das letzte Paar Yeezy-Sneaker und schließt damit ein kontroverses Kapitel ab, das durch antisemitische Äußerungen des Künstlers im Oktober 2022 eingeleitet wurde. Trotz des Wegfalls dieser lukrativen Produktlinie konnte Adidas im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzanstieg von beachtlichen 12 Prozent erzielen. Im letzten Quartal wuchs der Absatz in Nordamerika um 15 Prozent, in Europa sogar um 25 Prozent, in Lateinamerika um 31 Prozent und in Großchina um 16 Prozent. Diese positiven Zahlen spiegeln sich in der Aktienentwicklung wider, die im Einklang mit dem allgemeinen Aufschwung der europäischen Märkte steht, welche sich von den jüngsten Turbulenzen erholen konnten.

Ausblick für 2025 bleibt positiv

Für das laufende Jahr prognostiziert Adidas ein etwas moderateres Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, was gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verlangsamung darstellt. Der Betriebsgewinn soll zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro liegen, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 1,34 Milliarden Euro aus 2024 bedeuten würde. Das Fehlen der Yeezy-Verkäufe, die 2024 noch Einnahmen von 650 Millionen Euro mit einem Gewinn von rund 200 Millionen Euro generierten, wird durch Wachstum in anderen Bereichen kompensiert. Besonders in Nordamerika und China erwartet Adidas ein zweistelliges Wachstum der Markenverkäufe. Unter der Führung von CEO Bjørn Gulden hat das Unternehmen regelmäßig die Markterwartungen übertroffen und stärkere Ergebnisse geliefert als zunächst prognostiziert. Im Kampf um Marktanteile gegen den größeren Konkurrenten Nike zeigt sich Adidas besonders in Nordamerika, einem Schlüsselmarkt, zunehmend erfolgreich.

