Genf (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat jüngst für einige unangenehme Überraschungen gesorgt, so Eric Vanraes, Head of Fixed Income bei Eric Sturdza Investments.Der Blick auf Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und den privaten Konsumausgaben offenbare eine offensichtliche Konsumzurückhaltung bei den Verbrauchern. Normalerweise könnten in solchen Situationen die Stimmungsindikatoren helfen, die Laune zu verbessern. Oft werde dann ersichtlich, dass es sich nur um eine vorübergehende Delle handle. Leider erzähle der jüngste Conference Board Consumer Confidence Index jedoch eine andere Geschichte: Er sei von revidierten 105,3 auf 98,3 gesunken und läge damit weit unter den Markterwartungen von 102,5. Dies sei nicht nur ein leichter, sondern ein deutlicher Rückgang. Noch besorgniserregender sei die Prognose der Atlanta Fed für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal 2025. Diese sei in den negativen Bereich gerutscht. ...

