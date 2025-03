Bayer will den Turnaround schaffen. Neues Wachstum soll ab 2026 kommen. Adidas verfehlte die Erwartungen für 2025. Die Börse hatte sich auf ein operatives Ergebnis von mehr als 2 Mrd. Euro eingestellt, doch der Sportartikelhersteller sieht deutlich weniger. Der Ausblick von Crowdstrike enttäuschte nach Börsenschluss in New York. Die Aktien fielen deutlich, da das Geschäft im 1. Fiskalquartal im Vergleich zum Vorquartal stagnieren soll.Der Handel in Asien stabilisierte sich am Mittwoch. Nahezu alle Benchmarks notierten im Verlauf der Sitzung im Plus, ...

