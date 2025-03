www.bernecker.info

Das letzte Jahr war von Verlusten geprägt: 2024 machte SMA SOLAR nach Vorlage vorläufiger Zahlen einen operativen Verlust von 16 Mio. Euro, nachdem man im Vorjahr noch ein Plus von 311 Mio. Euro erwirtschaftet hatte. Nun will man aber wieder schwarze Zahlen schreiben: Für 2025 wird ein Ebitda von 70 bis 110 Mio. Euro angepeilt. Der Umsatz soll im laufenden Jahr 1,5 bis 1,65 Mrd. Euro erreichen. Endgültige Zahlen gibt es am 27. März. Schon heute aber ist die Aktie tiefgrün!