Augsburg, 5. März 2025

Am 2. und 3. April 2025 findet die 39. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz im The Charles Hotel in München statt. Rund 45 börsennotierte Unternehmen aus verschiedenen Branchen präsentieren sich vor einem Fachpublikum aus etwa 400 Investoren, Vermögensverwaltern, Family Offices, Analysten und Finanzjournalisten.

Anmeldung ab sofort möglich!



Investoren, Journalisten und weitere Finanzmarktakteure können sich für die 39. MKK registrieren: https://mkk-konferenz.de/anmeldung-mkk/

Während der Anmeldung besteht zudem die Möglichkeit, bis 19. März 2025 1on1-Meetings mit Unternehmensvertretern zu buchen. Das vollständige Konferenzprogramm mit allen teilnehmenden Unternehmen ist online abrufbar: https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/

Fragen & Kontakt:



Bei Fragen zur Teilnahme oder weiteren Informationen stehen folgende Ansprechpartnerinnen gerne zur Verfügung: Marita Conzelmann - conzelmann@gbc-ag.de

- Kristina Heinzelbecker - heinzelbecker@gbc-ag.de

Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Konferenz! ------------------------------------------------------------------- Teilnehmende Unternehmen 39. MKK: Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6); Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108); artec technologies AG (ISIN: DE0005209589); Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981); Cherry SE (only 1on1s) (ISIN: DE000A3CRRN9); Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0); Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400); Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125); dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084); Einhell Germany AG (ISIN: DE000A40ESU3); flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111); freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5); GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601); Green Oleo S.p.A. (ISIN: IT0005549768); Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007); HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405); HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80); INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108); International School Augsburg gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5); Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504); Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500); KSB SE & Co. KGaA (ISIN: DE0006292006); Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6); Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08); Naoo AG (ISIN: CH1323306329); Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74); Paedi Protect AG (ISIN: k.A.); PERFORMANCE ONE AG (ISIN: DE000A12UMB1); Porr AG (ISIN: AT0000609607); RedFish Long Term Capital S.p.A. (ISIN: IT0005549354); SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22); Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007); Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609); Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59); STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008); Swissnet AG (ehem. beaconsmind AG) (ISIN: CH0451123589); thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001); U.C.A. AG (ISIN: DE000A12UK57); United Internet AG (ISIN: DE0005089031); United Labels AG (ISIN: DE0005489561); VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0) ------------------------------------------------------------------- SAVE THE DATE 2025 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12./13. November 2025 (Jubiläum)

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München



