Turmalina Metals Corp. gab bekannt, dass es eine Namensänderung plant. In deren Rahmen soll der Name des Unternehmens von Turmalina Metals Corp zu King Copper Discovery Corp. geändert werden. Außerdem wird der neue Ticker an der TSXV von TBX zu KCP geändert. Diese Änderungen finden zum 11. März 2025 statt. Die neue CUSIP des Unternehmens lautet 494726102, die neue ISIN lautet CA4947261026.Die Aktualisierung verschiedener Präsentationsunterlagen, die derzeit durchgeführt wird, wird den Fokus des Unternehmens auf das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Colquemayo widerspiegeln, das sich im Departement Moquegua nahe der Grenze zum Departement Arequipa im Süden Perus befindet.