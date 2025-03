Köln (ots) -Es geht wieder los: Von Anfang Juni bis Ende September macht die TOGGO Tour Halt in zehn deutschen Städten und bringt Spiel, Spaß und Action direkt zu den Familien. Ob Leipzig, Rostock oder Köln - eine bunte Mischung aus TV-Charakteren aus dem TOGGO Universum, interaktiven Spielstationen und einer abwechslungsreichen Bühnenshow erwartet die Gäste. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.Auch in diesem Jahr testet der clevere Erfinder Woozle Goozle auf seinem "Buzzer-Run" wieder die Schnelligkeit der Kids und SpongeBob Schwammkopf fördert mit dem "Quallenrun" spielerisch das Umweltbewusstsein. Noch mehr sportliche Herausforderungen bietet die NFL mit zwei Spielstationen rund um American Football. Neu mit im Gepäck ist der "Skateboard-Wahnsinn" von Uferpark, bei dem sich alles um Geschick und Balance dreht.Auch auf die Kleinen warten große Abenteuer: Entdeckungstouren in Peppas Spielehaus, Rettungsmissionen in der PAW Patrol Zentrale oder kreativer Bauspaß mit Rubble & Crew. Und natürlich stehen Peppa Pig, die PAW Patrol, SpongeBob Schwammkopf und Toggolino für Fotos bereit.Auf der großen Bühne führen bekannte TOGGO Gesichter den ganzen Tag live durch das abwechslungsreiche Programm. Von Stadt zu Stadt präsentieren verschiedene Künstler:innen wie Iggi Kelly, Honigkuchenpferde, Newcomer MVX, Norbert Klotz oder das DJ-Duo MICAR&JASH ihre neuesten Hits. Außerdem zeigt Jannik Freestyle seine coolen Fußballtricks und BMX-Freestyler Chris Böhm will Rekorde brechen. Für aufregenden Tanz- und Mitmachspaß sorgt D!'s Dance Club. Abgerundet wird die Show durch Gaming-Vergnügen mit TOGGO GG, interaktive Quizze sowie der TOGGO Tour Hauptverlosung mit vielen tollen Gewinnen.Abseits der Bühne wartet zusätzlich ein Getränke- und Food-Angebot.Weitere Informationen zur TOGGO Tour unter: TOGGO Tour 2025: Alle Termine & Städte | TOGGO ElternNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Victoria KörnerJunior Communication Managerin Kids, Consumer Products & MultichannelT: +49 0221 456-51013victoria.koerner@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5984028