Google hat eine neue Funktion in seiner Messages-App eingeführt, die mithilfe von KI Betrugs-SMS in Echtzeit erkennt und Nutzer davor warnt. Die Neuerung soll den Schutz vor zunehmend raffinierteren Betrugsmaschen verbessern. Betrugsversuche mit Phishing, Malware-Links oder falschen Nachrichten angeblicher Familienmitglieder in Not werden immer besser und dadurch schwieriger zu erkennen - unter anderem durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Google ...

Den vollständigen Artikel lesen ...