Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Volatilität an den Finanzmärkten ist angesichts der geopolitischen Ereignisse und Risiken sehr hoch, so die Analysten der Helaba.Die offensichtliche Annäherung zwischen den USA und Russland setze die EU unter Druck, sich durch Aufrüstung im Zweifel allein gegen mögliche russische Aggressionen verteidigen zu können. Die Verteidigungsausgaben dürften massiv steigen. In Deutschland würden bereits zwei Sondervermögen enormen Ausmaßes und eine Lockerung der Schuldenbremse diskutiert. Spekulationen auf steigende Bundemissionen würden den Rentenmarkt massiv belasten und zu einem Renditeanstieg führen, der sich vor allem am langen Ende der Bundkurve bemerkbar gemacht habe. Der 10/2-Spread habe bei knapp 50 Bp. den höchsten Stand seit August 2022 erreicht, der 30/10-Spread liege mit über 30 Bp. auf dem höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres. ...

