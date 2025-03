DJ PTA-News: Robau Beteiligungsverwaltung GmbH: Einstieg bei Rosenbauer International AG abgeschlossen

Wels (pta/05.03.2025/10:17) - Mit dem Closing hält das Konsortium rund um die Pierer Industrie AG, Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH sowie Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH und Invest Unternehmensbeteiligungs AG die Mehrheit am Feuerwehrausstatter.

Die Robau Beteiligungsverwaltung GmbH ("Robau") hat heute den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Rosenbauer Konzern abgeschlossen. Der Einstieg im Zuge einer Kapitalerhöhung wurde Mitte 2024 angekündigt. Neben der Pierer Industrie AG und der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH sind die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH und die Invest Unternehmensbeteiliungs AG an der Robau beteiligt. Gleichzeitig bleibt die Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH (BVG) als Kernaktionär dem Unternehmen weiterhin verbunden. Das Konsortium freut sich über den erfolgreichen Abschluss des Kaufs und blickt positiv in die Zukunft des Feuerwehrausstatters. Für nächste strategische Entscheidungen wird zeitnah eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Über die Pierer Industrie-Gruppe (beteiligt über die PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH)

Die Pierer Industrie AG ist die Holdinggesellschaft einer europäischen Fahrzeug-Gruppe mit dem Fokus auf das globale Motorradsegment und den automotiven High-Tech Komponentenbereich. Zu den wesentlichen Beteiligungen gehören die PIERER Mobility AG und die Pankl AG. Weitere Informationen unter: http://www.piererindustrie.at

Über die Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH (beteiligt über die PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH)

Die Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH ist eine 100% Tochter der Distribution & Marketing GmbH im Eigentum von Mark Mateschitz. Sie wurde 2004 mit Sitz in Salzburg gegründet. Die Gruppe mit zahlreichen Beteiligungen im In- und Ausland tritt als Betreiber und Investor von Unternehmen verschiedenster Branchen auf, dazu zählt unter anderem der Red Bull Ring in Spielberg.

Über die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH

Die Raiffeisen Beteiligungsholding, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, ist seit 1976 ein führender Investor in Österreich. Mit einem verwalteten Vermögen von über 4,0 Milliarden Euro und mehr als 350 Beteiligungen mit insgesamt über 116.000 Mitarbeiter:innen steht das Unternehmen für langfristige Partnerschaften ohne geplanten Exit. Der Fokus bei Neuinvestment liegt auf die Entwicklung der regionalen Wirtschaft sowie nachhaltigen Unternehmen. Beteiligungsunternehmen profitieren vom großen Raiffeisen-Netzwerk bei gleichzeitig größtmöglicherSelbstbestimmung und Eigenverantwortung. Weiter Informationen unter: http://www.rbhooe.at

Über die Invest Unternehmensbeteiligungs AG

Die Invest AG ist der führende österreichische Private-Equity-Fonds und hat sich auf die Bereitstellung von Eigenkapital, eigenkapitalähnlichem Kapital und Mezzanine-Kapital für Unternehmen unterschiedlicher Größe spezialisiert. Mit ihrer Evergreen-Fondsstruktur ist die Invest AG seit fast 30 Jahren in Österreich, dem deutschen Markt und der Schweiz stark vertreten und verwaltet derzeit ein Fondsvermögen von rund einer halben Milliarde Euro. Der typische Investitionsschwerpunkt liegt auf Transaktionen in Höhe von 2 bis 50 Millionen Euro im Rahmen von Mehrheits-, aber auch Minderheitstransaktionen. Die Branchenschwerpunkte der Invest AG sind generell flexibel, mit Präferenz auf die Bereiche Konsumgüter und Einzelhandel, Industrie, Technologie, Software, Nahrungsmittel, Pharma & Life Sciences und Medizintechnik. Mit derzeit rund 55 Portfoliounternehmen, einem jährlichen Gesamtportfolioumsatz von ca. 13,5 Milliarden Euro und 127.000 Arbeitsplätzen steht die Invest AG für langfristige Partnerschaften mit Unternehmen in verschiedenen Branchen im deutschsprachigen Raum. Weitere Informationen unter http://www.investag.at

