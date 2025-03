EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

VARTA AG: VARTA AG erwartet kurzfristig Wirksamwerden der Kapitalmaßnahmen, die zum Erlöschen der bestehenden Aktien und zum Delisting führen



05.03.2025

VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 VARTA AG erwartet kurzfristig Wirksamwerden der Kapitalmaßnahmen, die zum Erlöschen der bestehenden Aktien und zum Delisting führen Ellwangen, 5. März 2025. Die VARTA AG ("Gesellschaft") erwartet, dass die im rechtskräftigen Restrukturierungsplan zur finanziellen Sanierung vorgesehene vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf 0 Euro und gleichzeitige Bar- und Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss (zusammen "Kapitalmaßnahmen") kurzfristig, durch Eintragung in das Handelsregister wirksam werden. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung der Kapitalherabsetzung und der gleichzeitigen Kapitalerhöhung beschlossen. Die Zeichnung der im Rahmen der Wiedererhöhung des Grundkapitals gegen Bar- und Sacheinlagen neu ausgegebenen Aktien ist, wie im Restrukturierungsplan vorgesehen, allein durch eine vom derzeitigen mittelbaren Mehrheitsaktionär der Gesellschaft Dr. Dr. Michael Tojner kontrollierte Gesellschaft ("MT InvestCo"), eine Beteiligungsgesellschaft der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ("Porsche") und eine mittelbar von MT InvestCo und Porsche gehaltene Gesellschaft ("MidCo") erfolgt. Die Eintragung der Herabsetzung des Grundkapitals auf 0 Euro führt zu einem kompensationslosen Ausscheiden der bisherigen Aktionäre der Gesellschaft infolge des Erlöschens der derzeit ausgegebenen VARTA-Aktien ("Altaktien") und zum Erlöschen der Börsennotierung der Altaktien (Delisting). Die Altaktien werden in den auf die Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister folgenden Tagen durch die depotführenden Institute und die Clearstream Banking AG ausgebucht. Nach der Eintragung der Kapitalmaßnahmen in das Handelsregister wird die Gesellschaft zeitnah die Voraussetzungen für die Auszahlung des neuen vorrangigen Kredits (Super Senior) in Höhe von 60 Mio. Euro schaffen. Kurz zuvor werden die MT InvestCo und Porsche der Gesellschaft Barmittel in Höhe von ca. 40 Mio. Euro als Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Verfügung stellen und wird die Übertragung von Geschäftsanteilen an Grundstücksgesellschaften im Gegenwert von ca. 20 Mio. Euro durch MT InvestCo auf die Gesellschaft wirksam werden. Die im Rahmen der Restrukturierung durchgeführten Maßnahmen werden eine nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft herbeiführen und sie zukunftsfähig aufstellen.

Kontakt:

IR@varta-ag.com



Presse und Medien:

Dirk Schmitt

Pressesprecher (interim)

PR@varta-ag.com



Ende der Insiderinformation



