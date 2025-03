© Foto: Ben Curtis - AP

US-Präsident Donald Trump will das milliardenschwere Förderprogramm für die Halbleiterindustrie streichen. Für Chip-Aktien ist das keine gute Nachricht. Der Crash scheint sich fortzusetzen. Die Details.US-Präsident Donald Trump hat sich für die Abschaffung des 52,7 Milliarden US-Dollar schweren Subventionsgesetzes für Halbleiterchips ausgesprochen. Der Chips and Science Act hatte Investitionen von mehr als 400 Milliarden US-Dollar von Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Intel zur Folge, wie Bloomberg berichtet. In seiner Rede vor dem US-Kongress bezeichnete Trump das Gesetz am Dienstagabend als "horrible, horrible thing" und forderte den Sprecher des Repräsentantenhauses, …