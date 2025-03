Die SMA Solar Technology AG hat vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Der Umsatz sank um 19,7 % auf 1.530,0 Mio. Euro (2023: 1.904,1 Mio. Euro). Das EBITDA rutschte mit -16,0 Mio. Euro (2023: 311,0 Mio. Euro) tief in den negativen Bereich, was einer EBITDA-Marge von -1,0 % entspricht (2023: 16,3 %). Hauptgründe für diese Entwicklung waren eine geringere Fixkostendegression durch schwache Absätze in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions, steigende Kosten sowie Wertminderungen auf Vorräte und Rückstellungen im Zuge des Restrukturierungsprogramms. ...

