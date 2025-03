LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Februar etwas verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 50,5 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde wie erwartet bestätigt. Der Indikator signalisiert weiterhin einen leichten Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

Dagegen ist der Indikator für den Bereich Dienstleistungen im Februar gestiegen, auf 51,0 Punkte von zuvor 50,8 Punkten, wie aus den Daten weiter hervorgeht. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg auf 51,1 Punkten ermittelt worden.

Der am Montag veröffentlichte Industrieindikator hatte hingegen eine schlechtere Stimmung gezeigt, der Konjunkturindikator für die Stimmung in den Industriebetrieben rutschte weiter unter die Expansionsschwelle./jkr/jsl/jha/