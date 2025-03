Mit einem Kurssprung von 19 Prozent rangiert die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar auf Platz 1 der Tages-Gewinner im Nebenwerte-Index SDAX. Das Papier profitiert dabei von der Vorlage der Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie den Ausblick auf das laufende Jahr 2025. Zudem kommt das in Aussicht gestellte Finanzpaket für Deutschland, in dem auch Investitionen in die Energietechnik genannt werden, dem Wert zugute.Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...